الخارجية الأميركية لرووداو: لا نعترف حالياً بأي كيان كحكومة سورية



كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن أنها “لا تعترف حالياً بأي كيان كحكومة سورية”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس (10 نيسان 2025) إن “الولايات المتحدة قدمت مؤخراً توجيهات إلى البعثة السورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بشأن تصنيف تأشيرات أعضاء بعثتها”.

وأضاف: “اتُخذ هذا القرار الإداري بناءً على سياسة الاعتراف الأميركية الحالية”، مردفاً: “لا تعترف الولايات المتحدة حالياً بأي كيان كحكومة سورية، ويعتمد تصنيف التأشيرات جزئياً على سياسة الاعتراف الأميركية”.

ولفت الى أنه “لم يطرأ أي تغيير على امتيازات أو حصانات الأعضاء المعتمدين في البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة”، مؤكداً أن الولايات المتحدة “ستواصل تقييم سلوك السلطات المؤقتة وتحديد خطواتنا التالية بناءً على أفعالها”.

يشار الى أنه في الثامن من شهر نيسان الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية وعلى لسان لمتحدثة باسم الوزارة تامي بروس، أنه لايزال أمام الحكومة السورية الكثير من العمل للقيام به، مشيرة الى أنهم يتوقعون من الحكومة السورية الالتزام بقانون حقوق الإنسان.

وأشارت الى أنه “تم مؤخراً تشكيل حكومة، أو تشكيل استشاري، والذي ظهر أنه يشمل مجموعات إضافية في سوريا، ولكن هناك الكثير مما يجب القيام به ولم يتم القيام به، ونحن ننتظر أن نراهم يتخذون المزيد من الإجراءات. لذا، من الواضح أن هناك توقعات لم تتحقق بعد، ولذلك ننتظر لنرى ما يفعلونه”.

وكانت حكومة تصريف أعمال قد تشكلت في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول في هجوم خاطف شنه مسلحو المعارضة.

وفي كانون الثاني، أُعلن الشرع رئيساً مؤقتاً للبلاد وتعهد بتشكيل حكومة انتقالية شاملة تكون مسؤولة عن بناء المؤسسات العامة السورية المنهارة وإدارة البلاد حتى إجراء الانتخابات التي قال إن من الممكن تنظيمها في غضون خمس سنوات.

يشار الى أنه في 30 من شهر آذار الماضي، أعلن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، تشكيل حكومة جديدة، جاءت على الشكل التالي:

وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني

وزير الدفاع مرهف أبو قصرة

وزير الداخلية أنس خطاب

وزير العدل مظهر الويس

وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري

وزير التعليم العالي مروان الحلبي

وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات

وزير الطاقة محمد البشير

وزير المالية محمد يسر برنية

وزير الاقتصاد نضال الشعار

وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني

وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح

وزير الاتصالات عبدالسلام هيكل

وزير الزراعة أمجد بدر

وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو

وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق

وزير الثقافة محمد صالح

وزير الرياضة والشباب محمد سامح حامض

وزير السياحة مازن الصالحاني

وزير التنمية الإدارية محمد سكاف

وزير النقل يعرب بدر

وزير الإعلام حمزة مصطفى

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط