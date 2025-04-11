الشمري يقيل المحنا ويعيّن ميري مديراً لعلاقات وإعلام الداخلية على خلفية مقتل المهندس بشير



2025-04-10

الشمري خلال زيارته المهندس بشير قبل وفاته

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن وزير الداخلية عبد الامير الشمري أقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء خالد المحنا من منصبه.

وقال المصدر ، إن الشمري قرر في المقابل تكليف العميد مقداد ميري بتولّي إدارة الدائرة والاضطلاع بمهمة الناطق الرسمي باسم الوزارة.

وبحسب المصدر، جاء هذا القرار على خلفية الأحداث الأخيرة المرتبطة بمقتل المهندس بشير، والتي أثارت موجة انتقادات ودعوات لإعادة النظر في آليات التواصل الرسمي.

وأثارت حادثة مقتل المهندس بشير خالد جدلاً واسعاً في العراق بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر تعرضه للاعتداء داخل مركز شرطة حطين ببغداد، ومن ثم تحويله إلى السجن المركزي التابع لوزارة الداخلية.

وفي تفاصيل الحادثة جاءت في بيان وزارة الداخلية العراقية يوم 30 مارس/آذار الماضي الذي قال إن شرطة النجدة تلقت بلاغًا عن وجود مشاجرة في مجمع الأيادي السكني بمنطقة العامرية في بغداد.

وأشار البيان إلى أن المهندس بشير خالد تسلل عبر السياج إلى شقة مدير الرواتب والأمور المالية التابع لقيادة الشرطة الاتحادية، حيث وقعت المشاجرة.

بعدها تم توقيفه ونقله إلى السجن حيث تعرض للاعتداء أثناء مشاجرة مع بعض الموقوفين، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ودخوله المستشفى.

بعدها تم توقيفه ونقله إلى السجن حيث تعرض للاعتداء أثناء مشاجرة مع بعض الموقوفين، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ودخوله المستشفى.

وبعد الضجة التي أثيرت أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني توجيهًا بتشكيل لجنة تحقيق عليا للكشف عن ملابسات الحادثة وإعلان نتائج التحقيق أمام الرأي العام، وخلصت إلى صدور عقوبات واعتقالات بحق ضباط

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