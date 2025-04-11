الفياض: قانون الحشد الذي سيشرع قريبا يمثل خطوة جديدة في إعادة تأسيسه



2025-04-10

أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم الخميس، أن مجلس النواب العراقي سيشرع قانون الحشد قريبا، والذي يهدف الى اعادة تأسيس هذه القوات.

جاء في كلمة ألقاها خلال مراسم حفل تكريم ضباط الكلية العسكرية دورة 85-86-87 (ضباط هيئة الحشد الشعبي).

وقال الفياض في كلمته، إن “قانون الحشد الشعبي الذي سيشرع قريبا يمثل خطوة جديدة في إعادة تأسيس الحشد الشعبي على سياقات جديدة تكرس وجود الهيئة وتضعها في موقع الالتزام والمسؤولية”.

وأوضح أن “القانون المعروض في البرلمان يتضمن بناء اكاديمية للحشد تضم كليات عسكرية وفنية والقيادة والأركان والعلوم الإنسانية”.

وتابع الفياض القول إن “الأعداء عملوا على تصنيف الحشد بأنه قوات مختلفة لكن هذا غير صحيح ونحن قوات رسمية ونعمل بتوجيهات القائد العام”.

وأتم البرلمان العراقي في شهر آذار/مارس الماضي القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المتعلق بالهيكلية الإدارية من مديريات وألوية وغيرها، وذلك بعد سحب القانون الخاص بالخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد من البرلمان وإعادته لمجلس الوزراء، نظرا الى اللغط الذي أثير حوله.

وطالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، في الشهر نفسه، برفع القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من جدول أعمال المجلس لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة له.

وأعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، مطلع شهر نيسان/ ابريل الجاري، ان تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي سيغلق الباب أمام الفصائل والجهات التي تعمل خارج هذه المؤسسة العسكرية الرسمية.

وقال المالكي في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان قانون هيئة الحشد وصل إلى مجلس النواب بشهر آذار/مارس الماضي وتمت قراءته قراءة اولى، مردفا بالقول إنه “خلال الجلسات المقبلة ستتم القراءة الثانية، ومن بعدها التصويت على القانون واقراه”.

وأوضح ان القانون الحشد الشعبي يخص الجانب التنظيمي والهيكلي للحشد، وان هذا القانون يختلف جذريا عن قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي.

وأضاف المالكي أن القانون الحالي يتعلق بهيكلة مؤسسة الحشد ويغلق الباب أمام الجهات التي تعمل خارج هذه المؤسسة، بالإضافة إلى أن القانون يساهم بحصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدامه تحت عناوين اخرى.

ودعا معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، في تقرير له نُشر حديثا إلى توجيه رسالة “هادئة وحازمة” إلى الحكومة العراقية، بشأن المخاطر المترتبة على تمرير قانون جديد يتعلق بـ “الحشد الشعبي”، محذراً من أن هذا التشريع من شأنه تحويل الحشد إلى كيان شبيه بـ “الحرس الثوري الإيراني”.

وعلى صعيد ذي صلة، أعلن مدير مديرية التدريب في هيئة الحشد الشعبي عمار كريم السراي، عن شروع المديرية بإنشاء وتأسيس كلية واكاديمية عسكرية خاصة بالحشد الشعبي”، مشيراً إلى أن “الاكاديمية ستكون مصنعا ونواة لإعداد قادة وآمرين يعملون جنبا على جنب لقواتنا المسلحة للدفاع عن الوطن”.

وأعلن السراي خلال المؤتمر، عن “شروع المديرية بوضع خطة لإنشاء وتأسيس كلية عسكرية واكاديمية خاصة بمجاهدي الحشد الشعبي، حيث باشرت المديرية بعقد الاجتماعات والندوات بشكل مستفيض وشكلت لجانا متخصصة لوضع الخطط المناسبة لذلك”، مبيناً أنه “تم اعداد المناهج التدريبية المناسبة لمواجهة التهديدات المحتملة بعد دراسة مستفيضة للكليات والأكاديمية المحلية والإقليمية والدولية لتكون مواكبة للتطورات العسكرية”.

وأشار السراي إلى “تحديد محافظة كربلاء المقدسة لانشاء كلية الحشد العسكرية لتكون حضنا وطنيا وعقائديا ونتستلهم من هذه البقعة معاني التضحية والدفاع”، معربا عن “شكره لوزارة الدفاع على دعمها لهذه الخطوات”.

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