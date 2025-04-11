تصادم طائرتين في مطار بواشنطن إحداهما تقل أعضاء بالكونغرس



2025-04-10

حادث جديد شهده مطار ريغان الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

فقد أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الخميس، أن طائرة تابعة لخطوط “أمريكان إيرلاينز” تقل عددا من أعضاء الكونغرس في مطار ريغان الوطني بواشنطن اصطدمت بجناح طائرة أخرى تابعة لنفس الشركة أثناء سيرها على ممر الطائرات.

قتلى في تصادم طائرة ركاب ومروحية عسكرية قرب مطار رونالد ريغان (فيديو)

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن طائرتين اصطدمتا بجناحيهما في مطار ريغان الوطني أثناء سيرهما على الأرض بعد ظهر الخميس.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن الطائرتين تابعتين لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

كانت إحدى الرحلتين، الرحلة رقم 5490، متجهة إلى تشارلستون، ساوث كارولاينا، وفقًا لموقع فلايت أوير، أما الرحلة الأخرى، الرحلة رقم 4522، فكانت متجهة إلى مطار جون كينيدي الدولي في نيويورك.

وكان على متن إحدى الطائرتين اثنان على الأقل من المشرعين، هما عضوا مجلس النواب جوش جوثيمر (ديمقراطي من نيوجيرسي) ونيك لالوتا (جمهوري من نيويورك)، بالإضافة إلى الرهينتين الإسرائيليتين السابقتين كيث وأفيفا سيجل، حسبما ذكرت منظمة منتدى الرهائن والعائلات المفقودة لشبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وبحسب تسجيل صوتي التقطه موقع “مباشر إيه تي سي” فقد سأل الطيار برج المراقبة: “هل اصطدمنا بالطائرة المجاورة لنا؟”

وفي صورة نشرها النائب نيك لالوتا على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر مدرج مطار رونالد ريغان بعد اصطدام الطائرتين.



وقال جوثيمر في منشور على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي “أثناء انتظار الإقلاع على المدرج في مطار واشنطن الدولي (DCA) للتو، اصطدمت طائرة أخرى بجناحنا. لحسن الحظ، الجميع بخير. تذكير: التخفيضات الأخيرة في إدارة الطيران الفيدرالية تُضعف سمائنا وتُضعف السلامة العامة.”

بينما قال لالوتا عبر إكس أيضا “الخدمة في الكونغرس أتت بتجارب فريدة من نوعها… كما حدث للتو، بينما كنا نهبط على مدرج مطار واشنطن الدولي، اصطدمت طائرة أخرى بجناحنا. كنا نتجه عائدين إلى البوابة، لكن لحسن الحظ الجميع بخير”.

ونشر النائب غريغوري ميكس، الذي كان على متن الطائرة، على مواقع التواصل الاجتماعي: “يؤكد هذا الحادث المأساوي الحاجة المُلحة لمزيد من تمويل إدارة الطيران الفيدرالية – فحياة الناس في خطر”. وأضاف: “تسريح موظفي إدارة الطيران الفيدرالية ليس الحل”.

وقال المطار في بيان لشبكة “سي إن إن” إنه “لا يوجد تأثير على عمليات الطيران في مطار ريغان الوطني، حيث عادت الطائرتان إلى البوابات ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات”.

وعادت الطائرتان إلى بوابتيهما، ويجري فحصهما حاليا. وأعلنت الخطوط الجوية الأمريكية أن ركاب الطائرتين سيستقلون طائرات أخرى لمواصلة رحلاتهم، فيما فتحت إدارة الطيران الفيدرالية تحقيقا في الحادث.

وأمس الأربعاء، ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن إدارة الطيران الفيدرالية قامت للتو باستبدال مديري مراقبة الحركة الجوية في مطار ريغان الوطني.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان إنها جلبت فريق إدارة جديد، وذلك بعد مخاوف أمنية خطيرة في المطار، بما في ذلك الاصطدام الجوي المميت في يناير/كانون الثاني الماضي بين مروحية بلاك هوك تابعة للجيش الأمريكي وطائرة تابعة لشركة أميركان إيرلاينز والذي أسفر عن مقتل 67 شخصا.

وكان هناك أيضًا حادث تصادم قريب بين طائرات القوات الجوية الأمريكية وطائرة دلتا أثناء إقلاعها في 28 مارس/آذار الماضي.

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