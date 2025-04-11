حوار حول العلم والأدب ومستجدات الشرق الأوسط.. بارزاني يستقبل عدداً من المثقفين العرب في أربيل



لقطة من اللقاء (فيسبوك)

بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، الخميس 10 نيسان 2025، دور العلماء والأدباء الكورد في خدمة الثقافة والأدب الكورديين وشعوب المنطقة، والمستجدات في سوريا والشرق الأوسط، خلال استقباله جمع من الأدباء والكتّاب والشخصيات الثقافية العربية في أربيل.

ذكر بيان لمكتب بارزاني تلقت “الجبال” نسخة منه، أن “بارزاني، استقبل مساء يوم الخميس، في مصيف صلاح الدين، عدداً من الأدباء والكتّاب والشخصيات الثقافية العربية، الذين زاروا أربيل بغرض المشاركة في معرض أربيل الدولي للكتاب بدورته الـ17، وخلال اللقاء، عبّر الوفد الضيف عن تقديره لدور بارزاني في تعزيز ثقافة الحوار والتعايش السياسي والثقافي في إقليم كوردستان والعراق”.

وأضاف البيان، “كما أشادوا الضيوف، باستمرار إقامة معرض أربيل الدولي للكتاب سنوياً، مثمنين جهود فخري كريم ومؤسسة المدى في تنظيم المعرض، وأشاروا إلى أن معرض الكتّاب والأنشطة الثقافية المماثلة تُعد عوامل فاعلة لتقدم المجتمعات وتعزيز جسور التواصل بين الحضارات المختلفة، وإثراء اللغة والأدب لشعوب المنطقة”.

وتابع البيان، “ورحّب بارزاني خلال اللقاء بالوفد الضيف، وفي كلمة له سلّط الضوء على دور العلماء والأدباء الكورد الكبار في خدمة الثقافة والأدب الكورديين وشعوب المنطقة، وأكد أن الثقافة والمعرفة ركيزةٌ أساسية للتفاهم بين الأمم وشعوب المنطقة. كما قدّم للوفد الزائر نبذةً عن التاريخ السياسي في العراق والمنطقة، والمآسي وفصول المعاناة التي تعرض لها شعب كوردستان”.

وختم البيان، “وفي جانب آخر من اللقاء، طرح أعضاء الوفد مجموعة من الأسئلة والآراء والتوجهات بشأن القضية الكوردية، والأوضاع السياسية، والتغيرات والاحتمالات والمستجدات في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، وقد أجاب الرئيس بارزاني عن تساؤلاتهم وشاركهم رؤيته وملاحظاته”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط