عملية السلام في تركيا تأخذ منحى رسمياً بلقاء أردوغان مع وفد “دام بارتي”



2025-04-10

مع لقاء وفد إمرالي التابع لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) “دام بارتي” والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أخذت عملية السلام الجديدة في تركيا، منحى رسمياً.

واجتمع عضوا وفد إمرالي، بروين بولدان وسري سريا أوندر، مع الرئيس العام لحزب العدالة والتنمية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس (10 نيسان 2025).

بعد هذا اللقاء، تتجه أنظار الشعب في تركيا إلى خطوات الحكومة وحزب العمال الكوردستاني، في حين وصف سياسيون ومعلقون اللقاء الذي استمر ساعة و25 دقيقة بأنه “اجتماع تاريخي”.

عُقد الاجتماع في المجمع الرئاسي في أنقرة، بحضور رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية (MIT) إبراهيم كالن، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية أفكان آلا.

والتقى أردوغان لأول مرة بشكل مباشر بممثلي حزب “دام بارتي” بعد 13 عاماً.

وقال البرلماني عن حزب “دام بارتي” عن إسطنبول وعضو وفد إمرالي، سري سريا أوندر، بعد لقائه أردوغان: “كان اجتماعاً إيجابياً للغاية. نحن أكثر تفاؤلاً بشأن المستقبل”.

كما ذكرت البرلمانية عن حزب “ديم بارتي” عن وان وعضوة وفد إيمرالي، بروين بولدان، بعد الاجتماع: “كان اجتماعاً مثمراً للغاية. العملية مستمرة بشكل جيد”.

“اجتماع إيجابي للغاية”

من جهته، أصدر وفد إمرالي التابع لحزب “دام بارتي” بياناً بشأن الاجتماع، جاء فيه: “عُقد اجتماعنا مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان ووفده في جو إيجابي للغاية، ومُعزز، ومثمر، ومليء بالأمل في المستقبل”.

وأضاف: “تم التأكيد على أهمية النقطة التي تم الوصول إليها في العملية، وتم تقييم المراحل المستقبلية معاً، كما تم التأكيد على أن الفترة الخالية من العنف والاشتباكات، والتي ستتعزز فيها الساحة الديمقراطية والسياسية، ذات أهمية حيوية لبلدنا ومواطنينا ومنطقتنا”.

وبحسب معلومات رووداو، فإن العضو الآخر في وفد إمرالي، أحمد ترك، لم يحضر الاجتماع بسبب المرض.

“العملية أصبحت رسمية”

من جانبه، قال البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عن ماردين، فاروق كيليتش، لرووداو بشأن الاجتماع، إنه “مهم للغاية، وبهذا الاجتماع اتخذت العملية شكلاً رسمياً”.

ورأى أن الاجتماع “مؤشر على أن هذه المشكلة سيتم حلها”، مبيناً أن “الحكومة والرئيس جادان ويريدان أن يكون المخاطبون معهم جادين أيضاً”.

وأضاف: “لكي يتم اتخاذ خطوات، يجب على حزب العمال الكوردستاني أن يعقد مؤتمره وينزع السلاح”، موضحاً أنه “إذا وضع حزب العمال الكوردستاني أسلحته، فسيتم اتخاذ جميع الخطوات”.

وبدوره، قال البرلماني عن حزب “دام بارتي”، عمر فاروق غَرغَرلي أوغلو، لرووداو، إنه “يجب إطلاق سراح السجناء المرضى، وحل هذه القضية”، معتبراً اللقاء مع أردوغان مهماً للغاية كونه جاء بعد انقطاع اللقاءات والاتصالات لسنوات.

وشدد على وجوب تغيير الدستور، مطالباً بـ “ألا تبقى دولة الأمن والشرطة، وتغيير القوانين وإطلاق سراح السجناء المرضى”.

وأشار غيرغيرلي أوغلو إلى أن “وضع السجناء سيء للغاية، ووضع المدن الكوردية شرناخ وديار بكر (آمد) سيء جداً أيضاً”.

وحثّ على عدم التمييز بين الكورد والأتراك، و”نقول دائماً كفى للأسلحة، كفى للدموع”، حسب قوله.

كما يعتقد البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية عن باتمان، زيفر أوزدمير، أنه يجب عدم تكرار الأخطاء التي ارتُكبت في العملية السابقة.

“عميق ومهم”

وأشار أوزدمير إلى دعوات باخجلي وعبد الله أوجلان، قائلاً لرووداو: “الجميع تعبوا من هذه القضية. كما أخذ فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان زمام المبادرة”.

وأردف: “يجب إيجاد حل الآن، وكانت أنظار جميع ضحايا هذه القضية متجهة إلى هذا الاجتماع”، مضيفاً أنه “كان عميقاً ومهماً للغاية”.

وبيّن وجود أخطاء في العملية السابقة و”تسببت في مشاكل عديدة للدولة”، بحسب أوزدمير الذي دعا إلى عدم تكرار أخطاء الماضي.

ونوه إلى أن “دعوة أوجلان واضحة، بأنه يجب على حزب العمال الكوردستاني أن يضع السلاح ويحل نفسه”، موضحاً أن الدولة التركية ستتخذ خطوات عقب حل حزب العمال الكوردستاني (PKK)”.

ما الخطوات المقبلة؟

في اجتماع وفد إمرالي وأردوغان، تمت مناقشة خارطة الطريق لما بعد تسليم حزب العمال الكوردستاني للسلاح أيضاً.

ويتوقع حزب “دام بارتي” أن يصدر البرلمان التركي حزمة الأمن والديمقراطية، وإطلاق سراح الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) صلاح الدين دميرتاش والسجناء السياسيين والمرضى الآخرين.

بهذا الجانب، قال الرئيس العام لحزب “دام بارتي” مؤخراً في الكتلة البرلمانية لحزبه: “يمكن ضمان مبدأ المواطنة المتساوية والحرة بقوانين واضحة. يمكن لرئاسة البرلمان التركي التحدث مع جميع الأطراف وإعداد مسودة اتفاق، كما يمكن تشكيل لجنة خاصة، وتتطلب عملية تسليم السلاح قانوناً خاصاً”.

وشدد على وجوب القيام بشيء عاجل في هذا الصدد، إضافة إلى أنه “يمكن رفع القيود وتطبيق التغييرات اللازمة”، مؤكداً إمكانية عودة المسؤولين الذين تم عزلهم العودة إلى مناصبهم، إلى جانب إطلاق سراح السجناء المرضى”، حسب حديثه.

ويلفت مسؤولو حزب “دام بارتي” الانتباه إلى حقيقة أنه لا توجد عقبات أمام إطلاق سراح صلاح الدين دميرتاش وتلبية متطلبات قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ودعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا في الأعوام 2019 و2020 و2022 إلى إطلاق سراح صلاح الدين دميرتاش.

من ناحية أخرى، بعد اجتماع وفد إمرالي مع الرئيس التركي، من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان وفد إمرالي سيتوجه إلى سجن أوجلان في إمرالي مجدداً أم لا.

متى سيعقد PKK مؤتمره؟

في سياق ذلك، لم يحدد حزب العمال الكوردستاني حتى الآن تاريخ المؤتمر وموعد وضع السلاح.

وكان رئيس حزب الحركة القومية (MHP) دولت باخجلي، قد دعا في بيانه الصادر في 20 آذار، حزب العمال الكوردستاني إلى عقد مؤتمره في 4 أيار في منطقة ملاذكرد في موش.

من جانبه، أوضح نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أفكان آلا، الذي شارك أيضاً في اجتماع وفد إمرالي ورجب طيب أردوغان اليوم الخميس، لوسائل الإعلام التركية أنهم يأملون في رؤية خطوات مهمة في شهر نيسان، وأن يتخذ حزب العمال الكوردستاني بجميع مكوناته قراراً بالحل.

وأشار آلا إلى أن دعوة زعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان واضحة، ويجب على حزب العمال الكوردستاني بجميع مكوناته أن تضع السلاح ويحل نفسه.

كما أن شروط مسؤولي حزب العمال الكوردستاني لتسليم السلاح وعقد المؤتمر هي أن توقف الدولة العمليات البرية والجوية، وأن يكون لعبد الله أوجلان دور فعال في عقد المؤتمر.

كيف بدأت العملية؟

صافح رئيس حزب الحركة القومية (MHP) دولت باخجلي، أعضاء حزب “دام بارتي” في البرلمان في 1 تشرين الأول 2024، وبدأ عملية للسلام وحل القضية الكردية.

كما طالب باخجلي في 22 تشرين الثاني، زعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان بالذهاب إلى البرلمان ودعوة حزب العمال الكوردستاني إلى وضع السلاح والحل.

وزار وفد إمرالي التابع لحزب “دام بارتي” جزيرة إمرالي 3 مرات بعد كلمات باخجلي.

بعد الاجتماع الأخير في 27 شباط 2025، والذي شارك فيه بالإضافة إلى سري سريا أوندر وبروين بولدان، الرئيسان المشاركان لحزب “دام بارتي” تونجر باكرهان وتولاي هاتيم أوغولاري، والسياسي الكوردي أحمد ترك وشخصان آخران في الوفد.

ودعا أوجلان عبر الوفد، حزب العمال الكوردستاني إلى وضع السلاح وحل الحزب.

كما أعلن حزب العمال الكوردستاني في بيان في 1 آذار، أنه سيلتزم بدعوة أوجلان وسيعقد مؤتمر الحل، ولكن بشرط أن يشرف عليه أوجلان نفسه.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط