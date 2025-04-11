قدمت للشرع هدية رمزية.. “سيّدة القلادة” تواجه دعوى قضائية



2025-04-09

تواجه غادة الشعراني، الناشطة السورية من محافظة السويداء، دعوى قضائية قدّمت قبل أيام إلى النيابة العامة في دمشق، على خلفية مشاركتها في اجتماع رسمي بمحافظة السويداء مطلع أبريل الجاري، ظهرت فيه وهي تخاطب المحافظ مصطفى البكور بلهجة اعتبرها البعض “حادة”.

وبحسب وسائل إعلام سورية، تضمنت الشكوى، اتهامات بالذم والتحقير بحق موظف حكومي، والنيل من هيبة الدولة، وإثارة النعرات الطائفية، وأحيلت الشكوى إلى القضاء الجزائي للنظر فيها.

وجاء كلام الشعراني في أعقاب حادثة اعتقال مجموعة من أبناء السويداء أثناء توجههم إلى الرقة لحضور فعالية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديموقراطية “قسد”، حيث أوقفوا على حاجز أمني ثم نقلوا إلى “سجن حارم” شمالي البلاد.

شاهد: مداخلة السيدة غادة الشعراني، وبعدها الناشطة الحقوقية ولاء تاج الدين من تجمع شباب السويداء المدني، خلال الاجتماع مع محافظ السويداء مصطفى بكور، ووفد المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم بعد اعتقالهم على حاجز للأمن العام، وتعرضهم للضرب والإهانة.

مداخلة السيدة غادة انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، بعدما أدانت بشدة الانتهاكات التي حصلت، بحق مجموعة مدنيين من النشطاء السياسيين.

ولا شك أن اللجوء إلى المسارات القانونية والقضائية هو الحل الأمثل كما أكد جميع الحاضرين سواء من وفد المعتقلين أن من المشاركين في الاجتماع. لتصبح الكرة الآن بملعب السلطات الجديدة، بعد التعهدات التي قطعها المحافظ بأن العناصر والأفراد الذين قاموا بالتجاوزات والانتهاكات ستتم محاسبتهم.

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