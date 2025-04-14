أحدهم “عابر للحدود”.. اعتقال 4 تجار المخدرات في الأنبار والبصرة



2025-04-13

أعلن مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، مساء اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على ثلاثة من تجار المخدرات، وفي البصرة تم اعتقال تاجر مخدرات دولي.

وقال ميري في بيان “ضمن سلسلة الواجبات الأمنية النوعية التي تقوم بها المديرية العامة لشؤون المخدرات وبعد جهد استخباري دقيق، تم إلقاء القبض على ثلاثة متاجرين بالمخدرات من قبل مديرية شؤون مخدرات كربلاء في الأنبار، بعد نصب كمين محكم لهم وبحوزتهم 15 ألف حبة كبتاغون مخدرة”.

وأضاف “كما تم إلقاء القبض على متاجر دولي بالمخدرات من قبل مديرية شؤون مخدرات البصرة في البصرة بالجرم المشهود متلبساً بحيازة 2كيلوغرام من مادة الكريستالالمخدرة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط