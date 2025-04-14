ابن نتنياهو يشن هجوما حادا على ماكرون بعد تصريح “الدولة”



2025-04-14

ائير علق على منشور ماكرون

شن ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجوما حادا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أن أعلن الأخير أن باريس قد تعترف بدولة فلسطينية “من دون حماس”.

وأعاد يائير نتنياهو ليل السبت نشر تغريدة لماكرون على منصة “إكس”، وعلق عليها قائلا: “تبا لك. نعم لاستقلال كاليدونيا الجديدة. نعم لاستقلال بولينيزيا الفرنسية. نعم لاستقلال كورسيكا. نعم لاستقلال إقليم الباسك. نعم لاستقلال غينيا الفرنسية. أوقفوا الإمبريالية الفرنسية الجديدة في غرب إفريقيا”.

وكان ماكرون يقول في منشوره إن “هذا هو موقف فرنسا، وهو واضح: نعم للسلام. نعم لأمن إسرائيل. نعم لدولة فلسطينية من دون حماس”.

وكتب الرئيس الفرنسي: “هذا يتطلب إطلاق سراح جميع الرهائن، ووقف إطلاق نار دائم (في قطاع غزة)، واستئناف فوري للمساعدات الإنسانية، والسعي إلى حل الدولتين”.

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