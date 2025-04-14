الخارجية: المفاوضات السبيل الأمثل لاستقرار المنطقة



2025/04/14

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب جمهورية العراق ببدء المباحثات الإيرانية – الأمريكية في سلطنة عمان.وذكر بيان لوزارة الخارجية : أن “وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب جمهورية العراق ببدء المباحثات الإيرانية – الأمريكية في سلطنة عمان الشقيقة وتثمن المؤشرات الإيجابية التي أسفرت عنها الجولة الأولى من الحوار بين الجانبين”، لافتا إلى أن “ الوزارة تؤكد موقف العراق الثابت الداعم للدبلوماسية والحلول التفاوضية باعتبارها السبيل الأمثل لحل الخلافات وتعزيز الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي”.وتابع البيان، “كما تعرب وزارة الخارجية عن أملها في أن تفضي هذه المباحثات إلى نتائج إيجابية في المستقبل القريب، تسهم في تخفيف حدة التوتر وبناء الثقة بين الجانبين، بما يصب في مصلحة شعوب المنطقة ويعزز الأمن والسلام”.

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