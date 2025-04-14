“بختيار حاجي” يزور ممثلية حكومة إقليم كوردستان في واشنطن



ضمن زيارته الى الولايات المتحدة الأمريكية ، زار “بختيار حاجي” مديرعام شؤون العلاقات والمتابعة في ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، اليوم الأثنين 14 نيسان 2025، ممثلية حكومة إقليم كوردستان في واشنطن دي سي وتم استقباله من قبل السيدة “تريفة عزيز” ممثل حكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة الأمريكية وكل من السيد “دسكو شيرواني” و السيدة “تريفة هموندي”.

وتم خلال اللقاء، بحث دور الممثلية في تعزيز العلاقات بين أربيل و واشنطن، والخدمات التي تقدمها للجالية الكوردستانية في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما بحث الجانبان، دور ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، في تعزيز التعاون بين المؤسسات في الحكومتين الإتحادية وإقليم كوردستان، وجهودها المضنية لتذليل العقبات وإيجاد التقارب بين الجانبين في المجالات المختلفة.

واثنى “حاجي” على دور ممثلية حكومة إقليم كوردستان في واشنطن، لما تقدمه من خدمات للجالية الكوردستانية، وجهودها لتعزيز العلاقات والتعاون بين أربيل وواشنطن على كافة الأصعدة، فضلًا عن ايصال صوت الكوردستانيين، الى أعضاء الكونغرس، ومراكز القرار في الولايات المتحدة الأمريكية.

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