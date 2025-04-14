بعد 80 عاماً على تواجده الأول.. البنك العربي يعود إلى بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وفد البنك العربي برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمناسبة قرب افتتاح فرع المصرف العربي/العراق في العاصمة بغداد.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بحث سبل تعزيز التعاون بين العراق والبنك العربي في المجالات المالية والمصرفية، ومشاركة المصرف في تمويل المشاريع الاستثمارية داخل البلاد.

وأكد السوداني أن البنك العربي كان حاضراً في العراق منذ نحو ثمانين عاماً، مشيراً إلى أن عودته اليوم تعكس حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يشهده البلد.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية توسيع نشاط المصرف ليشمل الإسهام في التنمية والاستقرار الاقتصادي، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم جميع أشكال الدعم التي من شأنها تعزيز النشاط المصرفي العربي والأجنبي خدمةً للاقتصاد العراقي.

من جانبه، أبدى وفد البنك العربي استعداده للمشاركة في تمويل عدد من المشاريع الاستثمارية وتوسيع أنشطته في العراق، بما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط القطاع الاقتصادي.

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