بيان مشترك بشأن الاجتماع الأمني الخامس بين العراق وتركيا

أعلنت وزارة الخارجية، نص البيان المشترك بشأن الاجتماعِ الخامسِ للآليةِ الأمنيةِ رفيعةِ المستوى بين العراق وتركيا.

وأكد الجانبان، وفقاً للبيان “الأهميةَ التي يُوليانها للوحدةِ السياسية واحترامِ سلامةِ وسيادةِ الأراضي لكلٍّ منهما”.

كما أكد العراق وتركيا “عزمَهما على زيادةِ التنسيقِ والتعاونِ في جميعِ المجالاتِ الثنائية، بما في ذلك المجالُ العسكري وأمنُ الحدود، ومكافحةُ الإرهاب، والصناعاتُ الدفاعية، والطاقة، والمياه، ومشروعُ طريقِ التنمية”.

وجدد الجانبانِ “رغبتَهما المشتركةَ في تعزيزِ علاقاتهما الثنائيةِ في إطارٍ مؤسَّساتيٍّ مستدام، والتأكيدُ في الاجتماعِ على أهميةِ تنفيذِ دعوةِ عبدِالله أوجلان لحلِّ حزبِ العمّالِ الكردستاني ونزعِ سلاحِه”.

وأشار البيان الى، ان الجانبين “أكّدا رغبتَهما المشتركة في الحفاظِ على التنسيقِ والتعاونِ الوثيقَيْن القائمَيْنِ ضدّ هذا التهديدِ المشترك، مع تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة قضية مخيم الهول” في سوريا.

وأعرب الجانبان “عن قلقِهِما العميقِ إزاءَ الانتهاكاتِ الجسيمةِ التي يرتكبُها الكيانُ الإسرائيلي ضدَّ سكّانِ قطاعِ غزّة ولبنان، وكذلكَ الأراضي السوريّة”.

فيما رحبا “بالنتائجِ الإيجابيةِ للاجتماعِ الأخيرِ بين الوفدَيْنِ الإيراني والأمريكي”.

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