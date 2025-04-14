حراك لوضع إستراتيجية جديدة للتعامل مع أمراض السرطان



2025/04/14

أعلنت وزارة الصحة عن حراك لوضع استراتيجية جديدة للتعامل مع أمراض السرطان.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر في تصريح صحفي: إن «وزارة الصحة أقامت ورشة تدريبية حول التغيير السلوكي والاجتماعي وتصميم الحملات الإعلامية في مجال تشجيع السيدات على الفحص المبكر لسرطان الثدي».

وأضاف، أن «إعداد الورشة جاء ضمن البرنامج الحكومي في القطاع الحكومي ولدعم تطوير علاج مرضى السرطان من خلال زيادة المراكز المخصصة بالسرطان وتحديث الموجود منها وتدريب أعداد من الأطباء والممرضين والمختصين فضلاً عن توفير علاجات السرطان».

وأوضح، أن «هناك عاملاً أساسياً لمواجهة السرطان من خلال التثقيف والتوعية الصحية لذلك وزارة الصحة عقدت مع مجموعة من المنظمات الدولية والأكاديمية من داخل وخارج العراق سلسلة من الورش لوضع استراتيجية خاصة للتوعية عن حالات السرطان وتشجيع الكشف المبكر لسرطان الثدي».

وتابع، أن «الغاية من الورشة وضع استراتيجية جديدة للتعامل مع الحالات السرطانية».

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