“دوريان الملكة”.. هذه فوائد الفاكهة ذات “الرائحة الكريهة”



14 أبريل 2025

فاكهة دوريان

باسل الخطيب

يحتوي العالم على العديد من أنواع الفواكه التي تختلف بأشكالها ومذاقاتها، فهناك الفاكهة التي تتميز بشكلها الجميل، وهناك التي تجذب المستهلكين برائحتها الطيبة، إلا أن الغريب والنادر، هو عندما تتمكن فاكهة مثل “دوريان”، ذات الرائحة الكريهة، من القدرة على جذب المستهلكين في العالم.

أظهر تقرير حديث لبنك HSBC أن الطلب العالمي على فاكهة “دوريان”، ارتفع بنسبة 400 في المئة على أساس سنوي، بدعم كبير من جنون الطلب في الصين، التي استوردت ما قيمته 6 مليارات دولار من الفاكهة “دوريان”، وهو ما يمثل 91 بالمئة من الطلب العالمي.

كره شديد وحب شديد لـ “دوريان”

يقول المهندس الزراعي أحمد القاسم في حديث ، إن فاكهة الـ”دوريان” تمتلك رائحة كريهة شديدة، ولكنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، مشيرا إلى أن ليس هناك رأيٌ وسطيٌ بشأن هذه الفاكهة، حيث تنقسم آراء الناس بشأنها بين الكره الشديد والحب الشديد.

وبحسب القاسم فإن فاكهة “دوريان” تحمل وصف “ملكة الفواكه” في مناطق جنوب شرق آسيا، وهي من الفواكه التي تنمو على أشجار شاهقة، ضمن الغابات الاستوائية في ماليزيا، وإندونيسيا، وبروناي، والفلبين، وتايلاند، وهي تأتي بشكل دائري كبير الحجم، وقشرتها قاسية تغطيها الأشواك، وفي داخلها اللب الأصفر، الذي يؤكل وله طعم لاذع.

من جهتها تقول أخصائية التغذية تالا الخطيب في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، إنه رغم الاختلاف العجيب في الأذواق، حول فاكهة “دوريان” ولجوء بعض الدول إلى حظرها في وسائل النقل العامة، والطائرات بسبب رائحتها الكريهة، إلا أنه لا يوجد اختلاف حول فوائدها الصحية المذهلة، مشيرة إلى أن ثمرة “دوريان” تحتوي على فيتامين سي وبي وأيه، بالإضافة إلى معادن البوتاسيوم، الحديد، الكالسيوم، المغنيسيوم، الصوديوم، الزنك، كما تحتوي علي حمض الفوليك والفوسفور والزيوت النباتية المفيدة.

وتكشف الخطيب أن فاكهة دوريان لها عدة فوائد يتلخص أبرزها بما يلي:

تساعد على الهضم ومحاربة الكوليسترول

تحتوي على مستويات عالية من الألياف الغذائية، التي تعتبر ضرورية في المساعدة على الهضم، وبالتالي فإن تناولها يحد من أمراض، مثل الإمساك وانسداد وتشنجات الأمعاء وانتفاخ البطن، ما يساعد أيضا على التقليل من أمراض مثل سرطان القولون والمستقيم، كما أن الألياف تساعد على تقليل كمية الكوليسترول السيء LDL في الجسم وإزالته قبل أن يتسبب تراكمه بأضرار للقلب والأوعية الدموية.

تحمي القلب

ثمرة “دوريان” غنية بمعدن البوتاسيوم، الذي يقلل من ضغط الدم، ما يُخفف من إجهاد الأوعية الدموية والشرايين، ويقلل من فرص تطور أمراض، مثل تصلب الشرايين والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية.

تكافح الشيخوخة

تحتوي فاكهة “دوريان” على تشكيلة كبيرة من خصائص مضادات الأكسدة، التي تساعد الانسان على مكافحة الجزئيات، التي تتسبب في تلف الخلايا الحية في الجسم، ما يكافح الشيخوخة ويؤخر ظهور أعراض مثل التجاعيد، والبقع السوداء، وفقدان الشعر.

تعزز صحة العظام

تعد “دوريان” مصدرا مهما لمعادن المغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس، التي تحافظ على قوة العظام.

تعالج فقر الدم

نظرا لاحتواء “دوريان” على مستويات عالية من حمض الفوليك، الذي يعد عنصرا أساسيا في إنتاج خلايا الدم الحمراء، فإن هذه الفاكهة تساعد في علاج فقر الدم.

الألياف الغذائية.. لديها أضرار أيضا!!

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