روجينا تكشف عن أصعب المشاهد في حسبة عمري.. وتوجه الشكر لإلهام شاهين



2025-04-14

روجينا- الصورة من حسابها على إنستغرام

بعد تألقها في شهر رمضان المبارك من خلال مسلسل “حسبة عمري”؛ كشفت النجمة روجينا عن أصعب المشاهد في المسلسل، كما توجهت بالشكر لكل ضيوف الشرف الذين شاركوا معها في المسلسل وعلى رأسهم الفنانة إلهام شاهين.

روجينا تكشف عن أصعب المشاهد في حسبة عمري

حلت النجمة روجينا ضيفة الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه “واحد من الناس” المذاع على قناة “الحياة”، وخلال الحلقة تحدثت عن مسلسلها الرمضاني “حسبة عمري” وعن أصعب المشاهد به؛ حيث قالت: “مشهد طرد “هند” من البيت كان صعب جداً جداً عليا، لأنها شخصية قوية ومكنتش تتخيل يحصل لها كده، وكانت لسة مجوزة بنتها وده حدث شديد الخصوصية، فكان مشهد صعب جدًا”، وأكملت روجينا: “والمشهد كان طويل في تنفيذه، أعتقد أننا قمنا بتنفيذه في 10 ساعات، وقضية الكد والسعاية نفسها صعبة لأنها تُناقش لأول مرة وأردنا مناقشتها ولكن بأسلوب غير مباشر”.

وتابعت: “الحلقة الأخيرة بأكملها وهي حلقة وفاة “فاروق” زوجها، ومشاهد المستشفى جميعها كانت صعبة في أحاسيسها لإني منفصلة عنه ومع ذلك أذهب إلى المستشفى لقيام بالوجبات التي كنت أنفذها له وأنا زوجته، فهذا كان بالنسبة لي تناقد مابين شخصية هند وشخصيتي أنا كروجينا”.

روجينا تشكر ضيوف شرف المسلسل وعلى رأسهم النجمة إلهام شاهين

وخلال الحلقة حرصت روجينا على توجيه الشكر لكل ضيوف شرف المسلسل وعلى رأسهم النجمة إلهام شاهين؛ حيث قالت: “أولًا أنا بشكر كل ضيوف الشرف في المسلسل وعلى رأسهم النجمة الكبيرة إلهام شاهين، لأننا أول ما تحدثنا معها بشأن القضية وموضوع المسلسل حضرت على الفور لتقدم أهم وأحلى المشاهد التي قُدمت في المسلسل”.

وتابعت: “بشكر رانيا فريد شوقي، لبنى ونس، نانسي صلاح، كان عندنا ضيوف شرف كثيرين بالمسلسل أنا بشكرهم، وبقول لهم وجودكم قواني، وبشكر كل زملائي في المسلسل لأنهم تعبوا أوي”.

كما وجهت تحية وشكر خاص لزوجها الدكتور أشرف زكي قائلة:” لولا أشرف زكي مكنش هيبقى فيه المشروع دا ولا أي مشروع آخر، ومكنش هيبقى فيه مشوار كبير لروجينا من أيام دراستي، وأهديت تكريمها لزوجها أشرف زكي لأنه هو من يستحق التكريم، لأنه الجندي المجهول وراء كل شئ في المسلسل دا، من إيمانه بالفكرة وحبه للمسلسل ولفريق العمل”.

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مسلسل “حسبة عمري”

سلط مسلسل “حسبة عمري”- الذي عُرض ضمن المارثون الرمضاني- على قضية “حق الكد والسعاية”، حيث تنفصل “سوسن” (روجينا) عن زوجها بعد 20 عاماً من الزواج، وتطالب بحقها في نصف ممتلكاته، مما يثير العديد من التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجهها النساء بعد الطلاق.

ويضم مسلسل “حسبة عمري” عدداً آخر من النجوم وهم: عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، علي الطيب، نادين، محمود البزاوي، رانيا فريد شوقي، نور قدري وآخرون وهو من إخراج مي ممدوح وتأليف محمود عزت.

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