زراعة كردستان: لجنة عليا للحفاظ على المياه الجوفية



2025/04/14

أكدت وزيرة الزراعة والموارد المائية والسدود في حكومة إقليم كردستان، بيكرد طالباني تشكيل لجنة عليا للحفاظ على المياه الجوفية، فيما قدمت مقترحاً لإنشاء 4 سدود استراتيجية جديدة.وقالت طالباني، في تصريح صحفي إن «حكومة الإقليم عملت خلال السنوات الخمس الماضية بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية على اتخاذ إجراءات دقيقة ومهمة لمواجهة تحديات التغير المناخي والتقليل من مخاطره».وأوضحت، أن «الإقليم، يمتلك ثلاثة سدود استراتيجية هي دوكان، دربنديخان، ودهوك، ويُخزَّن في سدي دوكان ودربنديخان وحدهما نحو 30% من إجمالي المخزون المائي».

وأضافت، «اقترحنا إنشاء أربعة سدود استراتيجية جديدة على أنهار الزاب الأعلى والأسفل، والخازر، وطقطق، وباكرمان، ضمن خططنا لتعزيز الأمن المائي».وبيّنت الوزيرة، أن «الإقليم يعمل على الحد من هدر المياه عبر تأسيس لجنة عليا للمياه، ووضع خطط للحفاظ على المياه الجوفية»، مشيرة إلى أنه «تم إنشاء ثمانية سدود خلال السنوات الخمس الماضية، ما رفع الطاقة التخزينية إلى أكثر من 160 مليون متر مكعب».وتابعت، أن «هناك حالياً 25 سداً يعمل في الإقليم، بالإضافة إلى 12 سداً تحت الإنشاء، و42 مشروعاً مقترحاً لإنشاء سدود جديدة»، لافتة إلى أن «حكومة الإقليم تسعى إلى زيادة المساحات الخضراء بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة، للوصول إلى النسب العالمية المعتمدة».

وفي ما يخص الأمن الغذائي، أكدت الوزيرة، أن «نسبة الإنتاج الزراعي في الإقليم ارتفعت من 1.5% إلى 10%، ما ساهم في إنشاء عدد من المصانع المعتمدة على القطاع الزراعي، مثل مطاحن الحنطة والشعير، ومعامل إنتاج الزيوت النباتية»، منوهة بأنه «تمت زراعة 20 ألف شجرة زيتون، إلى جانب تشغيل معامل لإنتاج البطاطا، حيث بلغ الإنتاج السنوي 650 ألف طن».وأشادت طالباني، «بدور القطاع الخاص في تطوير الثروة السمكية، التي حققت أرقاماً قياسية خلال السنوات الأخيرة».

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