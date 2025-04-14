زهير محمد رشيد وأجور الممثل العراقي والسوري



2025/04/14

قال الممثل زهير محمد رشيد ان الممثل السوري الشهير “تيم حسن” يأخذ مليون دولار لقاء اجور عمله في أي مسلسل يقوم ببطولته .

وقارن رشيد بين اجرة حسن والممثل العراقي بالقول:” ان اجرة الفنان العراقي عند اسناده لأي دور تصل الى “500” دولار عن اجرة المسلسل، في اشارة للفارق الرقمي الكبير بين اجرة الفنانين العراقي والسوري .

والفنان زهير محمد رشيد هو ممثل كوميدي، ولد عام 1959 في بغداد، العراق. اشتهر ببرنامجه الكوميدي (كاري كاتير)، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وحظي بمتابعة واسعة بين العراقيين.

بدأ مسيرته التمثيلية في أوائل الثمانينيات، وظهر في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية. اشتهر بروح الدعابة الذكية والقدرة على إضحاك المشاهدين، ومن أبرز أعماله مسلسل قسطرة و(2021) وغايب في بلاد العجايب،(2020) وشلع قلع (2019) وغرامي شرطي وحرامي (2018).

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