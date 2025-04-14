شركة شنغهاي: محطة النهروان ستنتج 100 ميغاواط وتوظف 4 آلاف عامل



2025/04/14

أكد المدير الإقليمي لشركة شنغهاي، أحمد عبد اللطيف، أن مشروع محطة النهروان لتحويل النفايات إلى طاقة، سينتج 100 ميغاواط، وسيوظف نحو 4 آلاف عامل، فيما أشاد بامتلاك العراق لهذه التقنية.

وقال عبد اللطيف، في تصريح صحفي إن «مشروع تحويل النفايات إلى طاقة، يعكس المستوى العالي للادارة والتنظيم واختيار المشاريع الاستراتيجية، فاليوم نستلم أرض المشروع من أمانة بغداد».

وأضاف أن «هذا المشروع سوف يتكرر في محافظات أخرى»، مضيفا أن «الشركة المنفذة للمشروع هي واحدة من اكبر 3 شركات في المجال ومعداتها تتوزع في كل العالم، ولديها 184 محطة في الصين، حيث تستهلك 110 ألف طن من النفايات وتولد 20 الف ميغاواط تقريبا، والعراق اصبح من هذه الدول التي تمتلك هذه التقنية بطاقة يومية تبلغ 3 آلاف طن وتنتج 100 ميغاواط».

وتابع أن «الأيادي العاملة تقدر ب3 – 4 آلاف عامل، وسوف تستوعب التدريب لكوادر هذه المنطقة، وسوف تكون عملية استلام وفرز ومن ثم حرق النفايات».

وكانت وزارة الكهرباء العراقية، أعلنت مؤخرا، عن تصاميم مشروع إنشاء محطة لتحويل النفايات إلى طاقة نظيفة في منطقة النهروان جنوب بغداد.

وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل في بيان ، إن «المشروع يعد الأول من نوعه في العراق ضمن خطط الحكومة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري»، مبيناً، أن «المشروع يتم تنفيذه بتقنية الحرق التام وبطاقة تصل إلى 100 ميغاواط».

وأضاف فاضل: «ستكون هناك مشاريع مماثلة في مناطق أبو غريب في العاصمة»، موضحاً أن «تشييد محطات كهربائية من مخلفات النفايات هو جزء من خطط الحكومة لتنويع مصادر الطاقة، والوزارة مستمرة في تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية والدورات المركبة».

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أطلق في 20 آذار الماضي، العمل التنفيذي في مشروع محطة توليد الطاقة من النفايات سعة (100) ميغاواط في منطقة النهروان جنوب شرق بغداد.

ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 درجة مئوية.

ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.

وكان العراق، وقع في كانون الأول 2024، اتفاقا مع تركمانستان، لاستيراد الغاز بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من يوميا، عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل، لكن لم يبدأ العمل به الآن بسبب مشاكل فنية، كما أعلنت وزارة الكهرباء مؤخرا.

يسعى العراق لإيجاد حلول بديلة في الحصول على الغاز لتأمين حاجة محطاته الكهربائية من الوقود، وذلك بعدما قررت الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء الاستثناء الذي كانت تمنحه لبغداد في استيراد تلك المادة من إيران.

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