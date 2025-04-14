على هامش اللقاء الأميركي ــ الإيراني : السياسة البراغماتية الإيرانية على حساب الأذرع التابعة

بقلم مهدي قاسم

لو أخذنا الأمرمتجردا من كل الاعتبارات الجانبية ، و قلنا ـــ تمشيا ـــ مع المقولة التي تفيد بأنه ” لا أعداء و لا أصدقاء دائمين في السياسة ” ، لقلنا أن اللقاء ” غير المباشر ” ؟!، الذي جرى في عُمان بين الوفدين الأميركي و الإيراني ، يُفترض أن يدخل ضمن هذا المفهوم أو المصطلح السياسي آنف الذكر ، لكون اللعبة السياسية ، بشكل عام ــ هي تجسيد للبراعة و الشطارة في تحقيق المصالح ، أولا وأخيرا ..

فضلا عن تجنب المغامرات الطائشة في تدمير أحوال البلاد و العباد في حالة وجود مخاطر محدقة ..

إلا أن هذه المقولة قد تنطبق على بلد مسالم آخر الذي ليس لديه أذرع طويلة في بلدان أخرى ، مثلما موجودة للنظام الإيراني في كل من العراق واليمن ولبنان وسوريا سابقا ..

و لعل من سخرية القدر أن يتم هذا اللقاء بين الوفدين الإيراني والأمريكي ، في الوقت الذي لا زالت الطائرات المقاتلة الأمريكية تقصف ـــ و لأسابيع طويلة ـــ مدنا ومناطق يمنية عديدة التي تقع تحت سيطرة الحوثيين ..

دون أن تشكل عمليات القصف المتواصلة هذه أية إحراج سياسي للنظام الإيراني ، الذي يبدو أنه قد ورّط الحوثيين في هذه التعقيدات و الإشكاليات السياسية العويصة ، منذ أن تمكن من تحويل الحوثيين إلى أذرع سياسية طويلة له في منطقة الخليج لممارسة الضغوط على أنظمة الخليج ، ولا سيما السعودية..

مثلما تفرج سابقا ـــ دون أن يحرك أصبعا ـــ على الانهيار السريع للنظام السوري في دمشق ، و على تهميش وتقزيم حزب الله في لبنان ..

ومن محتمل جدا أن تجري عملية تقزيم وتهميش للحوثيين أيضا ، فى مدى قريب أو طويل ، رغم صعوبة ذلك في الوقت الراهن ، وذلك بحكم المناطق الوعرة التي يسكنون فيها جبالا ووديانا ، إضافة إلى سلسلة كهوف …

و عموما : فكون النظام الإيراني قد استخدم تحت مسميات مذهبية وطائفية هذه الأذرع الميليشياوية لفرض نفوذه السياسي وهيمنته الأمنية في بلدان عدة من منطقة الشرق الأوسط ، لم يكن بأمر جديد أو مخفي ومتلبس وصعب الفهم أو الإدراك ، إذ يُفترض حتى السذج والبلهاء يكونون على بينة ودراية بذلك ..

أما كون أمريكا أو إسرائيل لم تمس المليشيات العراقية ــــ كآخر أذرع للنظام الإيراني ــــ حتى الآن ، فإن هناك أسبابا عديدة لا يتسع الوقت أو المساحة التطرق إليها الآن ..

ربما في مقال لاحق ..

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