عودة البنك العربي الى العراق



2025/04/14

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان عودة البنك العربي مهمة وتعكس حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي، فيما اشار الى أهمية أن تحظى مشاريع القطاع الخاص بدعم البنك الدولي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان : ان «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأحد، وفد البنك العربي برئاسة صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك، يرافقه عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك، بمناسبة قرب افتتاح فرع البنك (المصرف العربي/ العراق) في بغداد».

وأضاف انه «جرى خلال اللقاء، مناقشة تعزيز التعاون بين العراق والبنك في المجالات المالية والمصرفية، ومشاركة المصرف في تمويل المشاريع الاستثمارية المختلفة».

وأكد رئيس الوزراء أن «البنك العربي كان متواجداً في العراق بشكل مباشر منذ ما يقارب ثمانين عاماً»، موضحاً أن «عودته الآن مهمة وتعكس حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يشهده البلد حالياً».

‏‎وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى «أهمية ألَّا يقتصر نشاط المصرف على تقديم الخدمات المالية، وإنما يسهم في عملية التنمية والاستقرار الاقتصادي في البلد»، مؤكداً «استعداد الحكومة لتقديم جميع أشكال الدعم والإسناد، بما يعزز النشاط المصرفي العربي والأجنبي، خدمةً للاقتصاد العراقي وتنميته».

من جانبه، أبدى وفد المصرف «الاستعداد لتمويل عدد من المشاريع الاستثمارية وتوسيع نشاطاتهم المصرفية، بالشكل الذي سيسهم في خلق فرص العمل وتنشيط القطاع الاقتصادي».

في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أهمية أن تحظى مشاريع القطاع الخاص بدعم البنك الدولي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته «الزوراء»: أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان دايون والوفد المرافق له».

واستعرض وفد البنك الدولي، بحسب البيان، «المشاريع قيد البحث مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بالعراق، في قطاعات السكك الحديدية، والطرق السريعة، والطاقة، بما فيها منصة الغاز الثابتة في ميناء الفاو، وخطة وزارة الكهرباء للسنوات المقبلة في مجال التوسع بإنتاج الكهرباء والنقل والتوزيع، ومشاريع البنى التحتية الأخرى».

وثمن رئيس مجلس الوزراء «جهود البنك الدولي في دعم العراق»، مؤكداً أهمية أن «تحظى مشاريع القطاع الخاص بدعم البنك من خلال المؤسسة الدولية للتمويل (IFC)».

من جانبه، أبدى رئيس الوفد «استعداد البنك الدولي للوقوف مع العراق في نهضته التنموية بجميع المجالات، وكذلك استعداده لتقديم التسهيلات في تمويل المشاريع، بضمنها مشاريع القطاع الخاص».

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