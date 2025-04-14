مفاوضات غزة.. مصدر فلسطيني يكشف “بند الانهيار”



2025-04-14

ترامب ونتنياهو يسعيان إلى تهجير سكان غزة

قال مصدر فلسطيني مسؤول إن “إسرائيل رفضت إدراج بند إنهاء الحرب والانسحاب من قطاع غزة في اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس”، مشيرا إلى أن الرفض الإسرائيلي أدى إلى انهيار المفاوضات في مصر.

وأكد أن “وفد حماس في القاهرة أبدى موافقته على المبادرة المصرية كاملة وإطلاق سراح جميع الرهائن الاسرائيليين مقابل وقف الحرب وإطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين”.

وتابع المصدر الفلسطيني أن وفد الحركة تنازل عن حكم قطاع غزة، موافقاً على تسليمه إلى لجنة إدارة غزة التابعة للحكومة الفلسطينية وتسليم سلاحها ضمن خريطة طريق للسلطة الفلسطينية.

وقال إن حماس عبّرت عن إرادتها التحول إلى حزب سياسي فيما بعد، وخروج عدد من قادتها إلى خارج غزة مع ضمان عدم ملاحقتهم.

وختم المصدر بالقول إن الولايات المتحدة عرضت من خلال الوسيط المصري إضافة بند إنهاء الحرب بضمان واشنطن انسحاب الجيش الاسرائيلي من قطاع غزة لاحقاً إلا أن حماس رفضت ذلك قائلة إنه لا يمكن لأحد ضمان نتنياهو وحكومته.

ووضعت إسرائيل “مهلة” مدتها أسبوعان، من أجل التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف حرب غزة، من خلال المفاوضات التي استؤنفت مؤخرا.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الجمعة، عن مصدر إسرائيلي قوله إن “إسرائيل لا تنوي أن تدع المفاوضات تستمر إلى الأبد، وقد حددت هدفا لمدة تصل إلى أسبوعين”.

وهددت إسرائيل بأنه “إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع حماس خلال الأسبوعين المذكورين، فستتقدم إلى مراحل أخرى ضمن عمليتها العسكرية” في القطاع المنكوب.

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