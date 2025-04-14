وزير التعليم: استقطبنا أكثر من 3 آلاف طالب دولي من أربعين جنسية

أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، بأن الجامعات العراقية استقطبت في غضون عامين أكثر من ثلاثة آلاف طالب دولي من أربعين جنسية.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أن ” وزير التعليم استقبل وفدا لممثلي عدد من الجامعات الأمريكية لمناقشة مجالات العمل المشترك مع نظيراتها العراقية”.

وأكد وزير التعليم “مضي الوزارة ومؤسساتها بسياقات وبرامج تدويل التعليم على وفق مضامين الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في العراق مشيرا إلى أن الجامعات العراقية استقطبت في غضون عامين أكثر من ثلاثة آلاف طالب دولي من أربعين جنسية مختلفة مشيرا إلى أهمية تبادل الطلبة والأساتذة والبحث العلمي المشترك”.

بدورهم أعرب ممثلو (Widener University) و(Indiana University) و(University of Nebraska–Lincoln) عن شكرهم لمستوى التعاون الذي تقدمه المؤسسات الجامعية العراقية وحرصها على صياغة برامج مشتركة تخدم بيئة التعليم الجامعي.

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