“بختيار حاجي” يزور السفارة العراقية في واشنطن دي سي



زار “بختيار حاجي” مدير عام شؤون العلاقات والمتابعة في ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، اليوم الأثنين، 14 نيسان 2025، السفارة العراقية في العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، وتم استقباله من قبل “نزار خيرالله” سفير العراق لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم خلال اللقاء، بحث العلاقات الدبلوماسية والتجارية والسياسية، بين العراق والإدارة الأمريكية الجديدة، وضرورة تكاتف جميع القوى السياسية والمكونات العراقية، لتفادي التحديات التي تواجه دول وشعوب المنطقة.

كما تم بحث، آخرالمساعي لحل الخلافات بين الحكومتين الإتحادية وإقليم كوردستان، والدور الذي تضطلع به ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الإتحادية وإقليم كوردستان وتقريب وجهات النظر بينهما.

وشدد الجانبان، على ضرورة استمرار الحوار البناء، لحل جميع الخلافات على ان يكون الدستور هو الفيصل بين أربيل وبغداد.

ومن جانبه اعرب “بختيار حاجي” عن سروره، للتعاون الوثيق بين السفارة العراقية و ممثلية حكومة إقليم كوردستان في واشنطن، مشيدًا بدور السفارة والممثلية لما يقدمانه من الخدمات للجالية العراقية والكوردستانية في الولايات المتحدة.

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