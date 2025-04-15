محكمة أمريكية تنظر دعاوى قضائية بمقتل واصابة أمريكيين “بعين الأسد والتاجي وبغداد”

رفع العشرات من الأمريكيين، دعاوى قضائية في المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، ضد ايران وكوريا الشمالية للمطالبة بتعويضات نتيجة دعمهما لـ”عمليات إرهابية” تسببت باضرار للمدعين، بحسب قولهم، ومن بين القضايا المرفوعة، قضية اغتيال المعلم الأمريكي في بغداد وكذلك هجمات على قاعدة عين الأسد ومعسكر التاجي.

ويبلغ عدد المعدين 48 شخصا، وهم معظمهم اما اشخاص أصيبوا او فقدوا افرادا من عائلاتهم في ضربات وهجمات بالشرق الأوسط، مستشهدين بتقارير من وكالات حكومية أمريكية تقول إن إيران وكوريا الشمالية تعاونتا منذ فترة طويلة في جهود تسليح وتدريب العديد من المنظمات التي نفذت سبع هجمات منفصلة على أفراد الجيش والمقاولين العسكريين والمدنيين الأمريكيين – بدءًا من هجوم صاروخي مميت على قاعدة جوية عراقية في عام 2019 وانتهاءً باحداث 7 أكتوبر.

واحدة من المدعيات هي جوسلين ترويل، والتي قتل زوجها المعلم الأمريكي ستيفن ترويل برصاصة في بغداد، تقول وزارة العدل الامريكية ان منفذي الاغتيال فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني، ويقول مسؤولون أمريكيون إن الإيرانيين افترضوا أن ستيفن ترويل، البالغ من العمر 45 عامًا، جاسوس يعمل لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة.

يشمل المدعون في قضية فرجينيا، وجميعهم أمريكيون، سبعة عسكريين ومتعاقدًا مدنيًا أصيبوا بإصابات دماغية رضية جراء هجوم صاروخي في يناير/كانون الثاني 2020 على قاعدة الأسد الجوية في العراق؛ وعائلة جندي في الجيش قُتل بعد شهرين في هجوم صاروخي على معسكر التاجي في بغداد؛ وأرملة متعاقد مدني من سلاح الجو قُتل في غارة جوية بطائرة مسيرة عام 2023 في سوريا.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط