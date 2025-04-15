ميسان تسجل أكثر من 650 حالة اختناق بسبب “العاصفة”

أعلنت دائرة صحة ميسان، تسجيل أكثر من 650 حالة اختناق بسبب “العاصفة الترابية، مؤكدة استقرار جميع الحالات الوافدة.

وقالت صحة ميسان في بيان، “استقرار تام لجميع الحالات المرضية التي استقبلتها مستشفيات المحافظة بسبب مضاعفات العاصفة الترابية، بعد تلقي العلاج اللازم في ردهات الطوارئ، وتوفير الأوكسجين والمستلزمات الطبية بالتنسيق مع قسمي الصيدلة والعمليات”.

وأكدت الدائرة أن “أقسام الطوارئ تم تعزيزها بمستلزمات إضافية، فيما تواصل عجلات الإسعاف عملها في نقل الحالات من وإلى المستشفيات”، مضيفة أن الوضع تحت السيطرة الكاملة.

وكشفت الصحة عن الإحصائية التفصيلية للحالات التي تم استقبالها حتى الآن، موضحة أن في مستشفى الحكيم: نحو (200) حالة ومستشفى الزهراوي الجراحي: (22) حالة ومستشفى الكحلاء العام: (23) حالة ومستشفى علي الغربي: (40) حالة ومستشفى المجر الكبير: (75) حالة”.

وأضافت أنه في مستشفى قلعة صالح: (41) حالة ومستشفى الميمونة: (15) حالة ومستشفى الصدر: (42) ومستشفى الطفل لحد الان (51) ومركز صحي علي الشرقي (52) ومركز طوارئ كميت (70)، اضافة الى مركز صحي السلام (25)”.

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