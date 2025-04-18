آيات قرآنية عن الموت (ح 82) (يأتي أحدكم الموت)

الدكتور فاضل حسن شريف

هذه الحلقات هدية الى روح السيدة فيروز صادق فيلي رحمها الله وأسكنها فسيح جناته زوجــــة السيد أنور عبد الرحمن رئيس تحرير صحيفة صوت العراق.

عن تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله عز وجل “وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ” ﴿المنافقون 10﴾ “وأنفقوا مما رزقناكم” في سبيل البر فيدخل فيه الزكوات وسائر الحقوق الواجبة “من قبل أن يأتي أحدكم الموت” أي أسباب الموت “فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب” أي هلا أخرتني وذلك إذا عاين علامات الآخرة فيسأل الرجعة إلى الدنيا ليتدارك الفائت قالوا وليس في الزجر عن التفريط في حقوق الله آية أعظم من هذه وقوله “إلى أجل قريب” أي مثل ما أجلت لي في دار الدنيا. “فأصدق” أي فأتصدق وأزكي مالي وأنفقه في سبيل الله “وأكن من الصالحين” أي من الذين يعملون الأعمال الصالحة وقيل من الصالحين أي من المؤمنين والآية في المنافقين عن مقاتل وقيل من المطيعين لله والآية في المؤمنين عن ابن عباس قال ما من أحد يموت وكان له مال فلم يؤد زكاته وأطاق الحج فلم يحج إلا سأل الرجعة عند الموت قالوا يا ابن عباس اتق الله فإنما نرى هذا الكافر يسأل الرجعة فقال أنا أقرأ عليكم قرآنا ثم قرأ هذه الآية إلى قوله “من الصالحين” قال الصلاح هنا الحج وروي ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام.

وعن تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي: قوله عز وجل “وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ” (المنافقون 10) “وأنفقوا” في الزكاة “مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا” بمعنى هلا، أو لا زائدة ولو للتمني “أخرتني إلى أجل قريب فأصَّدَّق” بإدغام التاء في الأصل في الصاد أتصدق بالزكاة “وأكن من الصالحين” بأن أحج، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما قصر أحد في الزكاة والحج إلا سأل الرجعة عند الموت.

وعن التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية: قوله عز وجل “وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ” ﴿المنافقون 10﴾ المراد بإتيان الموت ظهور أماراته ومقدماته، والمعنى بادروا الفرصة بالإنفاق مما أعطاكم اللَّه من فضله، ومن أهمل حتى يأتي يومه الأخير فإنه يعض يد الندامة، ويتضرع للَّه أن يمهله بعض الوقت. ولكن هيهات أن يرجع ما فات. وتقدم مثله في الآية 44 من سورة إبراهيم ج 4 ص 456.

جاء في صفحة كلمات متشابهة في القرآن لها معاني مختلفة: ميِّت (بالتشديد) وميْت (بالسكون على الياء): كلمتان متقاربتان أما الأولى: ميِّت بالتشديد فقد وردت 12 مرة في القرآن مرفوعة بالتشديد مرتين ومجرورة بالتشديد مرة واحدة، بينما الثانية ميْت بالسكون فقد وردت خمس مرات في القرآن بينما ميْتة بالسكون على الياء وردت ست مرات فهل هذه كلها تعني كلمة موت؟ الفرق بين هاتين الكلمتين هو: ” إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ “الزمر30. الميّت بالشدة مع الكسر تعني هو الشخص الذي فيه روح ولكن سيموت “أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً” (الحجرات 12)، أما الميْت بالسكن هو الذي خرجت روحه. إذن ميّت بالتشديد هو الكلام عن حيّ يُخبر أنه سيموت ولكن ميْت هو الحديث عن من مات فعلاً.

قال الله تعالى “أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا” ﴿البقرة 259﴾ قرية: بيت المقدس و الحديث عن أرميا، أو هل رأيت أيها الرسول مثل الذي مرَّ على قرية قد تهدَّمت دورها، وخَوَتْ على عروشها، فقال: كيف يحيي الله هذه القرية بعد موتها؟ فأماته الله مائة عام، ثم ردَّ إليه روحه، وقال له: كم قدر الزمان الذي لبثت ميتًا؟ قال: بقيت يومًا أو بعض يوم، فأخبره بأنه بقي ميتًا مائة عام، وأمره أن ينظر إلى طعامه وشرابه، وكيف حفظهما الله من التغيُّر هذه المدة الطويلة، وأمره أن ينظر إلى حماره كيف أحياه الله بعد أن كان عظامًا متفرقة؟ وقال له: ولنجعلك آية للناس، أي: دلالة ظاهرة على قدرة الله على البعث بعد الموت، وأمره أن ينظر إلى العظام كيف يرفع الله بعضها على بعض، ويصل بعضها ببعض، ثم يكسوها بعد الالتئام لحمًا، ثم يعيد فيها الحياة؟ فلما اتضح له ذلك عِيانًا اعترف بعظمة الله، وأنه على كل شيء قدير، وصار آية للناس.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط