ابو رغيف ومحافظ بابل يبحثان دور الإعلام المحلي في خدمة المواطن والارتقاء بالرسالة الإعلامية على مستوى المحافظات

سعد محمد الكعبي: هيأة الاعلام والاتصالات

على هامش مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية بنسخته الثانية عشرة ,التقى رئيس هيأة الإعلام والاتصالات د.نوفل أبورغيف، رئيس مجلس محافظة بابل أسعد المسلماوي، لمد جسور التعاون بين الهيأة والحكومات المحلية في مجالات التنظيم الإعلامي وتعزيز البنية الرقمية اضافة الى بحث الواقع الإعلامي والخدمي في المحافظة .

وبين أبورغيف خلال اللقاء أهمية دعم المحافظات ذات الزخم الثقافي والإعلامي، مؤكدا أن محافظة بابل تمثل حاضنة غنية بالطاقات الإبداعية، وأن الهيأة ماضية بإشراكها في المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول وترسيخ الاستقرار المؤسسي.

وأكد خلال لقاءه وسائل الاعلام على التزام الهيأة بتوفير بيئة تنظيمية حاضنة للتعددية الإعلامية، وداعمة لتطوير المحتوى المهني، بما يعزز دور الإعلام المحلي في خدمة المواطن والارتقاء بالرسالة الإعلامية على مستوى المحافظات.

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