الإخوان المسلمين : محظوظون بتلقي الدعم و الحماية من أنظمة ” السنة ـــ والشيعة ” و حكومات غربية !

بقلم مهدي قاسم

تُشيرعملية التحقيقات مع الخلية الإرهابية المكتشفة مؤخرا في الأردن إلى خيوط إخوانية كمنظم رئيسي لهذه الخلية المسلحة التي كانت تتدرب على صناعة الصواريخ والأسلحة الأخرى كعامل تهديد مستقبلي للأمن الأردني ..

ولكن يجب أن لا يُشكل هذا الاكتشاف عامل مفاجآة لنا أو لغيرنا ..

إذ معروف عن الإخوان المسلمين بشقيه السني ـــ القاعدي و الداعشي ومشتقاته و الشيعي الخميني ــ الدعوجي ــ الميليشياوي ــ كانوا منذ ازمنة غابرة بمثابة قن أو حظيرة دجاجات مدجنة عقائديا لتفقيس بيوض إرهابية هنا وهناك في بقاع عديدة من العالم ، ولا سيما في بلدان الشرق الأوسط ..

ولكن الملفت في هذا الأمر أن حكومات غربية ، ولا سيما / الإنكليز / كانت حاضنة وداعمة على الدوام للإخوان المسلمين ، رغم علمهم بنشاطاتهم التحريضية و خلاياهم الإرهابية أين وجَدوا ، مثلما كان للنظام الإيراني أيضا ولا زال ، من خلال علاقته بالإخوان المسلمين: وجود عائلات القاعدة في إيران ــ دخول الإرهابي المعروف أبي المصعب الزرقاوي إلى العراق عبر الحدود الإيرانية ، كذلك علاقة النظام الإيراني بحركة ” حماس ” ـــ كفرع فلسطيني من الإخوان المسلمين ، وفوق ذلك ، ومن حيث بعثوا إرهابيين من غزة لتفجير أنفسهم على الشيعة العراقيين في السنوات الماضية ..

فكم محظوظين هؤلاء الإخوان المسلمين ، بسبب تمتعهم بالدعم والحماية من جميع الأطراف : من أنظمة السنة و الشيعة و الحكومات الغربية على حد سواء ..

ولكن والحق يُقال إن الجهة الوحيدة التي تحاربهم بحق وحقيقة ، هم أنظمة الخليج ، طبعا ، خوفا على سلطتهم ، ما عدا دويلة قطر والكويت حيث للإحوانجية نشاط علاني وقوي هناك .

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