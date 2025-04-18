الرئيس اللبناني يهاتف السوداني ويوضح طبيعة تصريحاته عن الحشد الشعبي

تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، لكشف ملابسات تصريح الأخير عن الحشد الشعبي.

وذكر بيان لمكتب السوداني أن “الاتصال تضمن إيضاحاً من جانب الرئيس اللبناني إلى السوداني، لطبيعة ومحتوى التصريحات التي صدرت عنه، والسياق الذي ورد فيه ذكر الحشد الشعبي، ما استدعى الرد من جانب وزارة الخارجية، حيث أكد عون اعتزاز لبنان وتقديره لمكانة العراق، والمؤسسة العسكرية العراقية، والمواقف المبدئية للحكومة العراقية الساندة للشعب اللبناني في وجه مختلف الأزمات والتحديات”.

كما جرى التأكيد المتبادل على “عمق العلاقات بين العراق ولبنان، ومتانة الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية، التي تربط الشعبين الشقيقين، وأهمية التنسيق المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تمرّ بها المنطقة”.

وقبل يومين، أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، أن القرار اتُّخذ بحصر السّلاح بيد الدولة اللبنانية، مضيفاً أنه لن يكرر تجربة الحشد الشعبي في لبنان.

وقال عون في حوار صحفي: “لن نستنسخ تجربة الحشد الشعبي في استيعاب حزب الله في الجيش، ولا أن يكون وحدةً مستقلة داخل هذا الجيش”.

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