العقلية التجارية بالسياسة شيء ممتاز، نعيم الخفاجي

نجحت الرأسمالية المتوحشة في البقاء بسبب تغليب مصلحة الربح على الخسارة، معظم ساسة الدول الغربية أما هم من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، أو مدعومين من أصحاب الاموال الكبيرة، لذلك تجد الساسة الغربيين يدعمون الصناعة والزراعة، الرأسمالية استفادت من أفكار كارل ماركس مؤسس النظرية الاشتراكية، في محاربة الطبقية رغم أن طبقة التجار البرجوازيين هم موجودين يسيرون الحكومات الغربية في الظل، كارل ماركس وضع أسس في العمل الجماعي ومحاربة الفقر، الرأسماليين استفادوا من هذه الفكرة، في تأسيس نظم العدالة الاجتماعية، وتوفير العيش الكريم لمواطنيهم، ويبقون هم من يحكم في الظل.

ساسة الغرب يحكمون شعوبهم بطرق ديمقراطية، ونفس هؤلاء الساسة يدعمون أنظمة بدوية متخلفة تنشر الإرهاب وتعامل شعوبها بالقتل والذل والاضطهاد بالشرق الاوسط.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلاب الأبقار الخليجية بشكل خاص، وكذلك حلاب بقية الأمم بطرق خفيفة، رحم الله والدتي كان عندنا عدة بقرات، يوميا عندما تحلب البقرات، تحلب نصف ضرع البقرة، وتبقي النصف الآخر للعجل ابن البقرة، وإذا حاولت التعدي على النصف الآخر، تتعصب البقرة وتقوم في عمليات الزكط ههههه أبقار الخليج السمينة حلبهم ترامب حلب مبرح بحيث لم يبقي لهم شيء، وتراهم مرتاحين لعمليات الحلب، هههههه شر البلية مايضحك.

الفيالق الإعلامية البدوية ماعندهم هاجس سوى ايران، وينقلون قصص الكثير منها جميل، يريدون أن يذمون لكنهم يمدحون، أحد هؤلاء يقو دخل دبلوماسي غربي إلى البازار الكبير برفقة مترجم إيراني، وبين ضجيج الباعة، وروائح التوابل، قال المترجم مبتسماً: «هنا تتعلّم إيران التفاوض… البازار هو مدرستنا الأولى».

البازار أو السوق يتم به البيع والشراء مابين أصحاب الاموال التجار الكبار ومع تجار الجملة ومن يملكون الاموال للشراء من السوق أو مايسمى في البازار، لعب تجار بازار طهران دور بارز في تأجيج المظاهرات لاسقاط نظام شاه إيران الراحل، ولعب تجار البازار قاموا في دعم القوات المسلحة الإيرانية في حرب الثمان سنوات، التي شنها صدام حسب قول صديقه وابن خالته صلاح عمر العلي رحمه الله أن صدام نفذ أوامر من الغرب والسوفيت لشن حرب ضد ايران، وعلى إثر ذلك انسحب صلاح عمر العلي من البقاء مع صدام الجرذ، وبقيت تربطه معه علاقات قرابة لقبل سقوط نظامه بشهرين.

في الأسواق التجارية يبيع التجار بضاعتهم من خلال المقايضة، وعن طريق السماسرة تبدأ جولات تفاوضية للاتفاق على سعر محدد، واتذكر كان عندنا جار بقضاء الحي يشتغل في علوة بيع الحيوانات، في الثمانينيات كنت مجاز بالبيت قال لي تعال معي إلى علوة بيع الحيوانات، ذهبت معه، اشترى طلي بعشر دنانير بذلك الوقت من فلاح بسيط قروي، هذا القروي لايستطيع ان يقاوم مع مجموعة المربحانية، صديقي وقف مع ربعه لبيعه لهم او إلى مجموعة من القصابين للتفاوض لبيع الطلي، يتظاهر بالانسحاب وعدم بيعه للطلي، بالاخير باعة في ١٤ دينار، التفت لي قال لي، ياله تعال معي إلى مطعم حسين عليوي أشهر مطعم كباب بقضاء الحي، ريوكك( فطورك) عليً ههههه.

بالتأكيد المفاوضات الإيرانية الامريكية تتم مابين إيران التي تشتهر في سوق البازار وبين ترامب الملياردير الذي يجيد حلب الأمم من القطب الشمالي إلى الجنوبي، وإن كان ترامب متخصص بشكل خاص في حلب الأبقار العربية الخليجية السمينة.

قرأت كتاب في غوغل، إلى وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، كتب كتاب اسمه «قوة التفاوض» الصادر في مايو (أيار) 2024، في الكتاب قصة البازار، الكتاب تناول فيه السيد عباس عرقشي، مراحل التفاوض السياسي، الكتاب يتكون من خمسة فصول، تحدث عن طرق وأنواع التفاوض، وأحد أشكال المفاوضات، مفاوضات تغليب وتبادل المصالح، السيد عباس عراقجي ابن عائلة معروفة في التجارة في ايران، لدى عائلة عرقشي، تاريخ في المتاجرة في سجاد كاشان الإيراني.

السيد عباس عراقجي قالها في كتابه، للامريكيين، أن الإيرانيين لا يقدمون شيئاً بلا مقابل، ولا يكشفون أوراقهم منذ البداية، بالمقابل ترامب يفكر بعقلية ملياردير يريد يستحوذ على التجارة والصناعة بالعالم، حسب قوله لأجعل من امريكا أمة عظيمة.

العالم ينتظر مفاوضات السبت القادم، اكيد تتخلى المفاوضات تصعيد متبادل، لكن بالاخير يتم التوصل إلى اتفاق جديد، شيء طبيعي خلال المفاوضات يتم التصعيد وكذلك التخفيف، ترامب رجل صفقات تجارية، بالمفاوضات ابعد دول أوروبا حتى إذا تم الاتفاق ينفرد في السوق الإيرانية المتعطشة لقدوم الشركات الأمريكية العملاقة، فرنسا بريطانيا ألمانيا لم يقبضوا اي شيء من العقود التجارية مع إيران.

بعد غزوة السنوار الاخوانية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وكيف تم استدراج القوى الشيعية المقاومة للدخول بحرب لأجل شعب غزة السني بظل وجود مليار ونصف مليار مسلم سني متعاون مع دولة بني صهيون للقضاء على منظمة حماس، النتيجة تم إلحاق اضرار كبيرة بشيعة لبنان، ولولا وجود دستور لبناني ضامن لكل حقوق المكونات اللبنانية لأصبح حالهم حال ماحدث من إبادة تطهير عرقي إلى المكون الشيعي العلوي السوري، مايحدث بالساحل وحمص، إبادة تطهير عرقي لامثيل لها بظل مباركة عربية سنية إلى عصابات الجولاني السفياني التكفيرية، ورضا دولي للانتقام من مكون بشار الأسد، وجعلهم يقبلون في اي مشروع ينقذهم من سكاكين وخناجر عصابات الجولاني السفياني التكفيرية، عمليات خطف وسبي فتيات العلويين السوريين جارية بشكل متواصل، أمس تم خطف سيدة من مدينة مصياف وتم بيعها في ادلب، وبقي أطفالها بدون أم، اسم السيدة التي تم خطفها وبيعها كسبية اسمها( بتول)، لذلك على إيران تغليب مصلحة حقن دماء الشيعة العرب، وترك قضية فلسطين إلى أمة المليار ونصف مليار مسلم سني فهم أصحاب القضية حول فلسطين وتحرير الغِدس.

اذا كانت إيران فعلا تريد نشر المذهب الشيعي عليها بناء علاقات اقتصادية مع دول أفريقيا وجنوب شرق اسيا، وترك دعم الدول العربية السنية الطائفية التي تكفر كل من هو شيعي، أجزم نشر المذهب الشيعي يتم من خلال التعاون الاقتصادي والثقافي، استقرار إيران مصلحة وهدف اساسي لقادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انا واثق أن المفاوض الإيراني مفاوض ماهر، لكن على القيادة الإيرانية إعادة التفكير بشكل جلي بعد الكوارث التي حلت بالشيعة في لبنان وسوريا في التفكير وفق مبدء مصلحة عامة تنقذ الشيعة من القتل والابادة والسبي، أمريكا دعمت دول ومكنتهم من صنع قنابل نووية، ولو بقي شاه ايران بالحكم لاصبحت إيران نووية بدعم امريكي بثمانينيات القرن الماضي، أمريكا تريد من إيران وقف شعارات معادات اسرائيل والكف عن دعم منظمة حماس، نعم هذه هي الحقيقة، قضية الخوف من سلاح ايران النووي مبالغ به، الامريكان يعرفون عقيدة الشيعة بعدم قتل الأطفال والنساء وضرب الأهداف المدنية، المشكلة الرئيسية عدم معادات دولة اسرائيل، المطلوب من إيران ليس التطبيع ولا تصبح مثل العرب ابقار حلوبة، إنما ترك تبني قضية فلسطين، فلسطين تركها اصحابها العرب ومحيطهم الإسلامي السني، بصفتي كشخص باحث ودارس في العقائد الاسلامية، ترك ايران، تبني قضية فلسطين للعرب ومحيطهم السني أمر يقبله الله عز وجل، متى مانهض العرب ومعهم محيطهم الإسلامي السني، عندها اذا إيران والشيعة تخاذلو عن نصرة العرب والسنة يكون الشيعة مأثومين.

قرأت أكثر من خمسة آلاف حديث عن المهدي المنتظر لم أجد ولا حديث عن أئمة آل البيت ع يطلبون من الشيعة مقاتلة بني صهيون وتحرير الغِدس في فترة ظهور السفيانيين التكفيريين والذي نعيشه اليوم، وإنما طلب أئمة آل البيت ع بتجنب ذلك، وحمل السلاح للدفاع عن مناطق وجود الشيعة بالعراق وغيرها.

انصح الاخوة الشيعة المقاومين اذا كلامي، تعتبرونه كلام متصهين، اخواني الأكارم تستطيعون الذهاب إلى غزة او إلى دمشق لكي تنالوا إحدى الحسنين أما النصر او الشهادة، اتمنى لهم الشهادة السريعة وتخلصونا، أحبائي الكرام، نحن نريد نستمتع بالحياة، ورب العالمين لديه جنة، عرضها السموات والأرض، الخالق العظيم كريم اكيد يتكرم علينا، يعطينا شقة صغيرة او بيت مساحته ولو عشر أمتار فهو فضل منه ونحن قابلين بس خلصونا بيعت نسائنا في الساحل السوري أمام أنظار أمة المليار والنصف مليار مسلم سني ولم يتكلموا بكلمة تنديد واحدة للاسف، أيها الشيعي لا تبقى تتبنى قضايا العربان الذين يكفروك وتبقى بنظرهم شيعي رافضي ابن متعة يستحب قتلك لكي يتقربوا بدمك إلى ربهم، صاحب الحمار الأسود الذي ينزل هذه الليلة في الثلث الأخير من ليلة الجمعة للارض حسب صحيح البخاري لتفقد مخلوقاته، لكن ثمة سؤال هذا الرب الذي ينزل على المطي الأسود ينزل للارض بتوقيت الشرق الأوسط او في توقيت أمريكا او توقيت استراليا، مع خالص التحية والتقدير.

نعيم عاتي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

17/4/2025

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