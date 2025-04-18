تفاصيل الضربات الجوية الامريكية على موانئ اليمن



2025-04-18

ارتفعت حصيلة الضربات الأمريكية الجديدة التي استهدفت احد الموانئ النفطية اليمنية على الساحل الغربي للبلاد إلى 58 قتيلا.

ووفقا لوسائل اعلام يمنية فقد قتل 58 شخصا وأصيب 126 آخرين جراء الضربات الأمريكية التي استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي على ساحل البحر الأحمر، ويمثل هذا الهجوم أحد أعنف الهجمات في القصف الجوي الأمريكي الذي بدأ في 15 اذار مارس الماضي.

اما في اطار ردود الافعال فقد رفضت القيادة المركزية للجيش الأمريكي “سنتكوم” التعليق عندما تم سؤالها عن الخسائر في صفوف المدنيين، في حين ادانت حماس والخارجية الايرانية الهجوم عادة اياه انتهاكا صارخا للسيادة اليمنية ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان.

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