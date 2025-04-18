تفاصيل لقاء المشهداني ورئيس البرلمان العربي محمد اليماحي



2025-04-18

استقبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ظهر اليوم، في مطار بغداد الدولي رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي والوفد المرافق له، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني العربي وتنسيق الجهود المشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجرت مراسم الاستقبال بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي وكبار المسؤولين في الأمانة العامة للمجلس، حيث أعرب المشهداني عن ترحيبه الحار بالضيف الكبير والوفد المرافق له، مشيداً بالدور المهم الذي يلعبه البرلمان العربي في تمثيل الشعوب العربية وتعزيز التكامل بين البرلمانات الوطنية.

من جانبه، عبر اليماحي عن سعادته بزيارة العراق ولقاء المسؤولين العراقيين، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في دعم العلاقات البرلمانية وتعزيز الحوار العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.

ومن المقرر أن يجري الوفد الزائر سلسلة من اللقاءات الرسمية مع عدد من القادة والمسؤولين العراقيين، إضافة إلى جلسات عمل مشتركة مع لجان مجلس النواب، تهدف إلى تبادل الخبرات وتنسيق المواقف حيال الملفات السياسية والاقتصادية والإنسانية المطروحة على الساحة العربية.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود البرلمان العربي لتوطيد العلاقات الثنائية بين الدول العربية، ودعم العملية الديمقراطية والمؤسسات الدستورية في العراق، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين المؤسسات التشريعية العربية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية البرلمانية لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، وتحقيق تطلعات الشعوب العربية نحو الأمن والسلام والازدهار.

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