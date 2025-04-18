ديالى.. أحلام الطلبة على وشك “الانهيار” تحت سقوف من جريد النخيل



2025-04-18

في صفوف متهالكة وتحت سقوف هشة من الخشب وجريد النخيل وأعمدة الحديد المتآكلة من الصدأ، يجلس جيل من الطلبة يحاول أن يتعلم ويفهم ويحلم، ضمن فضاء محمي بالخشب وينتظر تحرك حكومي يغير واقعه قبل أن يسقط على الأطفال الصغار.

في منطقتي المرادية، وخان بني سعد، جنوب غربي مدينة بعقوبة في محافظة ديالى، يدرس عشرات الطلبة في مدارس تعاني من مشاكل كبيرة في البنية التحتية.

وذكر مواطنون، إن “من أبرز المشاكل التي تواجه التعليم هو قلة البنايات النموذجية للمدارس في بعض القرى، لاسيما في مناطق المرادية وبني سعد ومن بين المدارس المتهالكة فيها في مدرسة التفوق الابتدائية ومدرسة التكاتف”.

وأضافوا أن “عدة فرق حكومية زارت المناطق في أوقات سابقة ووثقت واقع التعليم فيها لكن لم يتم اتخاذ إجراءات حتى الآن”، مؤكدين أن “عدم وجود بيئة ملائمة للدراسة في بعص القرى والمناطق الريفية

انعكس سلباً على واقع التعليم وفهم الطلبة، في ظل تفاقم معاناتهم خلال مواسم البرد والحرارة فسقوفها لا تحمي ولا تقي من المطر والبرد أو حرارة الأجواء”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط