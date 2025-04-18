رحلة ثائر جسام مع منتخب الشباب عام 2000

الكاتب/ اسعد الدلفي

في بداية عام 2000 تم تسمية السيد ثائر جسام مدربا لمنتخب الشباب, حيث كان يجب الاعداد اولا لتصفيات شباب آسيا, وكان الاتحاد مهتما بصنع جيل جديد يرفد الساحة العراقية, بعد فشل جيل 1998 في الظهور بشكل جيد اسيويا, وانعكس لاحقا على المنتخب الاولمبي في تصفيات 1999, لذلك تم تسمية السيد ثائر جسام الذي كان يقدم اجمل كرة قدم في الدوري, وهكذا شرع الرجل في استدعاء الشباب الابرز للانضمام للمنتخب الشبابي,

· منتخب شباب كوريا الجنوبية في بغداد

اول مرة وبعد غياب دام عشر سنوات يزور العراق فريق من كوريا الجنوبية, بعد اخر زيارة التي كانت عام 1990, حيث تواجد منتخب الشباب الكوري لخوض مباراتين وديتين امام منتخب شباب العراق.

جرت اللقاء الاول في الثامن من اذار-2000 على ملعب الشعب, وشهدت تقدم منتخبنا الشبابي بهدف سجله احمد ابراهيم في الشوط الاول … وفي الشوط الثاني احرز الكوريون هدف التعادل.

وبعد ثلاثة ايام تقابل الفريقان مجددا على ملعب الشعب, تقدم الكوريون مبكرا في الدقيقة الثانية, ثم احرز احمد ابراهيم هدف التعادل لشباب العراق, قبل ان يتمكن الكوريون من تسجيل هدفين انهوا الشوط الاول لصالحهم 3-1, في الشوط الثاني قلل شبابنا الفارق عن طريق احمد صلاح في الدقيقة الستين, وفي الدقيقة 63 حصل منتخب الشباب على ركلة جزاء اضاعها عماد محمد … لتحمل الدقيقة 65 هدف التعادل الذي احرزه احمد صلاح لتنتهي المباراة حبايب 3-3.

وكانت تجربتان مهمتان لمنتخب الشباب والنتائج مبشرة بخير.

· في الطريق الى بنغلاديش

بقي المنتخب الشبابي من دون اي مباريات ودية طيلة ثلاثة اشهر وهي مدة طويلة, الى ان حان السفر لبنغلادش للمشاركة في التصفيات الاسيوية, وخلال تواجد منتخبنا الشبابي في الاردن في طريق السفر, استغل تواجده في الاردن ليخوض مباراة ودية واحدة.

خاض مباراة واحدة مع نظيره الاردني في الاول من تموز /2000, وقد تالفت تشكيلة المدرب ثائر جسام للمباراة من : محمد عبد الزهرة لحراسة المرمى .. منعم يوسف وجاسم محمد غلام وحيدر عبد الرزاق وباسم عباس للدفاع … حسان تركي وسميح صبيح وباسم عبد الحسن ومهند ناصر للوسط … عماد محمد وعلاء ستار للهجوم …وفي الشوط الثاني اشترك صلاح الدين سيامند واركان نجيب واحمد صلاح وميثاق طالب ولؤي صلاح .. وقد تمكن منتخبنا من تحقيق الفوز بصعوبة 2-1 احز اهداف العراق حسان تركي واركان نجيب.

· منتخبنا للشباب في التصفيات الاسيوية

في شهر تموز /2000 عاد شباب العراق ليثبتوا تواجدهم في بطولة شباب اسيا وذلك عندما اشتركوا في التصفيات, والتي وضعتهم في المجموعة الرابعة في اسهل مجموعة اسيوية وهي من: (النيبال, المالديف, بنغلادش, العراق), والتي استضافتها مدينة راجشاهي البنغالية.

ابتدا منتخبنا الشبابي التصفيات وتحت قيادة المدرب ثائر جسام بالفوز على منتخب شباب النيبال بسبعة اهداف, سجلها جاسم محمد, واحمد ابراهيم هدفين, وعماد محمد هدفين, وحيدر عبدالرزاق, وعلاء ستار.

ليتبعها بفوز سداسي على منتخب شباب المالديف, سجلها حسان تركي, واحمد ابراهيم, وعماد محمد, وباسم عبدالحسن, وعماد عودة, واحمد مناجد.

لتاتي المباراة الاخيرة امام اهل الدار منتخب شباب بنغلاديش والذي تعادل معه شبابنا بهدف واحد, سجل هدف المنتخب احمد مناجد.

ليتاهلوا وبفارق الاهداف الى الادوار النهائية .. مثل العراق في التصفيات اللاعبون احمد علي , عماد عودة , جاسم محمد غلام , احمد مناجد , ميثاق طالب , باسم عبد الحسن , مهند ناصر , سميح صبيح , حسان تركي , احمد ابراهيم , احمد صلاح , عماد محمد , حيدر عبد الرزاق , لؤي صلاح , علاء ستار , محمد عبد الزهرة , منعم يوسف , صلاح الدين سيامند ,اركان نجيب, باسم عباس.

· معسكر الإمارات

في شهر آب /2000 أقيم لمنتخب شباب العراق معسكر في دولة الإمارات, ضمن استعداداته لنهائيات الامم الاسيوية للشباب في ايران تحت قيادة ثائر جسام, حيث عسكر في دولة الامارات العربية المتحدة ..

وخاض لقاءه الاول يوم 7-8-2000 امام منتخب شباب الامارات في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي, والذي شهد تقدم الامارات بهدف في الشوط الاول كان هو كل من حفلت به المباراة من اهداف .. وقد مثل منتخبنا الشبابي اللاعبون : محمد عبد الزهرة لحراسة المرمى … عماد عودة ومنعم يوسف مع حيدر عبد الرزاق وباسم عباس للدفاع .. سميح صبيح ومهند ناصر وباسم عبد الحسن للوسط … احمد ابراهيم (حسان تركي) واحمد صلاح (احمد مناجد) وعماد محمد للهجوم وفي يوم 9-8-2000 عاد الفريقان ليلتقيا من جديد .. ولكن على ستاد الشرطة في دبي والذي انتهى بنفس نتيجة المباراة الاولى بعد ان اوشكت على الانتهاء بالتعادل قبل ان يحرز اهل الدار هدف الفوز في الدقيقة الاخيرة للمباراة.

· الغريب الذي حصل

في الاسبوع الاخير من شهر آب/2000 تم تشكيل المنتخب العراقي الرديف بقيادة المدرب الصربي بابا ماريج ويساعده المدرب ثائر جسام, حيث شارك في بطولة الاستقلال في اندونيسيا بمشاركة منتخبات تايوان ومينمار واندونيسيا, وحصل رديف العراق على المركز الثاني بعد مباراة فاصلة مع إندونيسيا,

ويبدو ان هنالك امر دبر لتغيير كادر تدريب منتخب الشباب, حيث منح ثائر جسام منصب مساعد الرديف كي يصبح منصب مدرب منتخب الشباب شاغر, ليتم تسليم المنتخب لمدرب اخر قبل انطلاق البطولة الاسيوية بشهر, وتهمل جهود المدرب ثائر جسام التي استمرت لعشرة اشهر ما بين معسكرات ومباريات والمشاركة بالتصفيات.

وهو لم يخسر بل قدم منتخب متكامل وجيل رائع, ليصبح الانجاز باسم مدرب اخر.

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