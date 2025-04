رواية “كتاب الأبواب”.. غاريث براون

نص يجمع بين حب الكتب والأسرار القديمة والمجتمع السري والاختيارات ذات العواقب الحاسمة والأبواب التي تفتح على حيوات أخرى. تقدم رواية “كتاب الأبواب” The Book of Doors ، وهي أول رواية لغاريث براون، هذا التفاعل الفريد، حيث تفتننا الحبكة وتسكننا الشخصيات وتصبح الكتب مركزا لموضوعات تُسائلُنا.

