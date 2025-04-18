عن عمر ناهز 64 عاما.. الموت يغيب الفنان المصري سليمان عيد



2025-04-18

الفنان الراحل سليمان عيد

توفي صباح اليوم الجمعة، الفنان المصري الشهير سليمان عيد، عن عمر يناهز 64 عاما.

وتعرض الفنان الراحل لأزمة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

وأعلن عبدو سليمان عيد، نجل الفنان عبر حسابه على فيسبوك، أن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة الجمعة في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

الفنان الراحل:

ولد سليمان عيد في 17 أكتوبر 1961.

بدأ حياته الفنية في أواخر ثمانينيات القرن العشرين.

كانت انطلاقته الكبيرة مع دوره في فيلم “الإرهاب والكباب”، أمام عادل إمام عام 1992.

رصيده الفني زاد على 150 عملا، من مسرحيات وأفلام ومسلسلات.

شارك في أفلام “طيور الظلام” و “النوم في العسل” و”همام في أمستردام”.

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