مسعود بارزاني: نجاح تجربة إقليم كردستان يعود إلى عدم سعيه للانتقام من الحاقدين

قال رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، إن “نجاح تجربة إقليم كوردستان يعود إلى تسامح شعب كوردستان”.

وذكر بيان لمكتب بارزاني، أن “رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني استقبل، عدداً من الكتاب والأدباء والمثقفين العرب الذين يزورون إقليم كوردستان بمناسبة افتتاح معرض أربيل الدولي السابع عشر للكتاب”.

وأضاف: “خلال اللقاء، ثمّن الوفد الزائر الدور التاريخي للرئيس بارزاني في نضال شعب كوردستان ودعمه لثقافة التعايش والاستقرار، كما أشاد الوفد بما لمسه من قيم الضيافة وروح قبول الآخر والاحترام لدى شعب كردستان، واصفاً إياه بأنه نموذجٌ رفيع ومتميز في المنطقة”.

وتابع البيان: “رحّب بارزاني ترحيباً حاراً بالوفد الزائر، واستعرض لهم، نبذة تاريخية عن نضال شعب كوردستان ومرحلة الانتفاضة وما بعدها، وأكد أن “نجاح تجربة إقليم كوردستان يعود إلى تحلّي شعب كوردستان بروح التسامح بعد الانتفاضة، وعدم سعيه للانتقام من الحاقدين عليه، وفتحه صفحة جديدة في مسيرته السياسية”.

وفي معرض حديثه عن الوضع السياسي في العراق، شدد بارزاني، على “ضرورة التزام جميع الأطراف بمبادئ الشراكة والتوازن والتوافق في إطار الدستور، سبيلًا لحل المشاكل”، وفق البيان.

كما تطرق اللقاء، بحسب البيان، إلى “القضايا الراهنة في المنطقة والوضع في سوريا، حيث طرح الحضور عددًا من الأسئلة والملاحظات، أجاب عنها الرئيس بارزاني”.

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