نظام يحدد سقف الإنفاق الانتخابي سيمنح رقماً معيناً لكل حزب سياسي وائتلاف ومرشح منفرد

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن قرب إصدارها نظاما لتحديد سقف الإنفاق الانتخابي.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، حسن هادي زاير، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “المفوضية ستصدر نظاماً لتحديد سقف الإنفاق الانتخابي، للحد من تجاوز نظام الحملات الانتخابية”.

وبيّن، أن “هذا النظام سيمنح رقمًا معينًا لكل حزب سياسي أو ائتلاف أو مرشح منفرد، ويتضمن مفردات تبيّن حقوق المرشح في ممارسة حملته الانتخابية، كما توضح الجوانب التي تستوجب فرض عقوبات على المرشح في حال خرق ضوابط الدعاية الانتخابية”.

وأكد زاير، أن “المفوضية ستقوم بمراقبة الحملات الإعلامية للمرشحين من خلال تشكيل لجان رصد ومراقبة رئيسية، تتفرع منها لجان على مستوى مكاتب المحافظات، يبدأ عملها بعد الانتهاء من التصديق على أسماء المرشحين وبداية حملاتهم الإعلامية”.

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