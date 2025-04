هنا الزاهد عن طلعت زكريا: رحيله ترك جرحًا كبيرًا في قلبي

هنا الزاهد حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة على برنامج ABtalks الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش، حيث تحدثت خلال اللقاء عن العلاقة الخاصة التي جمعتها بالفنان الراحل طلعت زكريا، ووصفت وفاته بأنها كانت بمثابة فقدان والدها الحقيقي هنا الزاهد تتحدث عن علاقتها بالفنان الراحل طلعت زكريا وأعربت الزاهد عن عمق تأثرها بوفاته، قائلة: إن رحيل الفنان طلعت زكريا ترك في نفسها أثرًا بالغًا، جعلها وكأنها تشعر بأنها فقدت والدها الحقيقي، مكملة”اعتدت أن أناديه بـ‘بابا’”. وأضافت، أن زوجها أعرب عن دهشته وقتها من حجم حزنها الكبير وسألها عن السبب، لكنها لم تستطيع أن تشرح له ما يمثله الراحل طلعت زكريا بالنسبة لها، مؤكدة بأنه لم يكن مجرد زوج لوالدتها ، بل كان بمثابة أب بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وتابعت الزاهد حديثها مؤكدة أن علاقتها بطلعت زكريا كانت وثيقة للغاية منذ سنوات المراهقة، مضيفة “كنت أشاركه تفاصيل لا أبوح بها حتى لوالدتي، وذلك منذ أن كنت في الرابعة عشرة من عمري”. نشاط سينمائي لـ هنا الزاهد على جانبٍ آخر، تنتظر النجمة هنا الزاهد عرض فيلم “ري ستارت” مع الفنان تامر حسني، والمقرر عرضه قريباً في دور السينما ، وتدور أحداث فيلم العمل حول محمد، فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما؛ يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية؛ بحثاً عن الشهرة عبر الإنترنت. وبمساعدة “الجوكر”، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها. واستمراراً لنشاط هنا الزاهد السينمائي، انضمت مؤخراً إلى أسرة فيلم Seven Dogs أمام الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز والذي يتم تصويره في أستديوهات الحصن بالرياض بميزانية تتخطى 40 مليون جنيه، والفيلم من قصة المستشار تركي آل الشيخ “رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية” وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal اللذين كان آخر أعمالهما bad boys 3.

