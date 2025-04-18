هوشيار زيباري يوجه نصيحة لأحمد الشرع

وجه وزير الخارجية الأسبق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، نصيحة للرئيس السوري أحمد الشرع.

وقال زيباري في ندوة بالملتقى الدولي المقام بمدينة السليمانية، إن “الكرد في سوريا يعتزموا أن يصبحوا حجر زاوية في صنع القرار في البلاد وعاصمتها دمشق”، مبيناً أن “تراجع قبضة الرئيس السوري السابق الأسد في بمثابة زلزال سياسي”.

ودعا “الرئيس السوري أحمد الشرع إلى توسيع خطواته بعد نصف قرن من الهيمنة والقمع”، لافتاً إلى أن “إعلان الاتفاق بين الجنرال مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع تضمّن للمرة الأولى اعترافاً من النظام السوري بالكرد وهذا يعد مكسباً”.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق: “نؤيّد جميع مطالب الكرد في سوريا، لكن بشرط أن تكون واقعية ومعقولة، وضمن وحدة التراب الوطني السوري، مع ضمان حقوقهم الثقافية واللغوية والاقتصادية، وأيضاً ضمن إطار الإدارة الذاتية”.

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