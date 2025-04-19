أب عراقي مفجوع بمقتل ابنه في ألمانيا يثير تفاعلا على التواصل الاجتماعي



أثار نحيب أب عراقي في مراسم تشييع ودفن ابنه، تفاعلاً واسعاً بين الجالية العربية الكبيرة في ألمانيا التي شهدت فصول وفاة الشاب الغامضة التي تحقق الشرطة في ملابساتها.

وتوفي الفتى سيف علي بعد سقوطه من الطابق الثامن لشقة في مدينة هامبورغ، وسط اتهامات بكون الحادثة جريمة قتل يقف خلفها أربعة شبان سوريين أوقفتهم الشرطة وتحقق حالياً لمعرفة ملابسات ما جرى.

وظهر الأب في مقبرة في مدينة هامبورغ، محاطاً بعشرات المشيعين الصامتين، بينما يردد والد سيف بصوتٍ عالٍ رثاءً في مقتل ابنه بعيداً عن وطنه وأهله.

وترك نحيب الأب أثره في وجوه الحاضرين، قبل أن يثير موجة من التعاطف والحزن عندما انتشرت مقاطع فيديو لما شهدته المقبرة من موقف حزين.

وقالت وسائل إعلام ألمانية، إن الفتى سيف علي توفي فجر الإثنين الماضي، متأثراً بشدة الاصطدام رغم محاولات إنقاذه من قبل الأطباء.

وقادت تحقيقات الشرطة لمعرفة سبب سقوط الفتى اللاجئ إلى ملاحقة خمسة أشخاص على علاقة بالحادثة.

ونجحت الشرطة يوم الثلاثاء الماضي، في ضبط أربعة شبان سوريين وفتاة عراقية عمرها 22 عاماً كانوا في الشقة قبيل سقوط الفتى فجر الإثنين.

وأطلقت الشرطة سراح الفتاة لعدم وجود دليل يدينها، واحتجزت الشبان الأربعة للتحقيق في معلومات عن مشاجرة وقعت في الشقة قبيل سقوط الفتى.

وتعتقد الشرطة بالاستناد لروايات الجيران، أن الشقة شهدت اقتحاماً من بعض الموقوفين قبل اندلاع مشاجرة داخل الشقة، لكنها ليست متأكدة إن كان الفتى ألقي عمداً من الشرفة أم سقط مذعوراً خلال المشاجرة.

كما تحقق الشرطة فيما إذا كان أحد الشبان يحمل ساطوراً خلال قدومه للشقة التي سبق واشتكى الجيران من سكانها الذين يعتقدون أنهم يتعاطون مخدرات.

وتتراوح أعمار الموقوفين السوريين الأربعة بين 16 و20 عاماً، وتم توقيفهم بعد أن نشرت الشرطة أكثر من عشرين دورية في جميع أنحاء المدينة للبحث عنهم، قبل ضبطهم في سيارتي أجرة.

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