أربعة قتلى في انهيارات ثلجية في جبال الألب الفرنسية



2025-04-19

رجل يجرف الثلج أثناء محاولته تحرير سيارته في جبال الألب السويسرية (فرانس برس)

لا يزال التحذير من انهيارات ثلجية ساريا الجمعة في سافوا في جبال الألب الفرنسية، غداة مقتل بريطاني يبلغ من العمر 27 عاما، بينما قُتل ثلاثة أشخاص في اليوم ذاته في شمال إيطاليا بسبب الأمطار الغزيرة.

وأفادت النيابة أنّ الشاب البريطاني الذي كان موجودا على جانب الطريق، جرفه انهيار ثلجي لمسافة حوالى 15 مترا صباح الخميس، عند مدخل منتجع فال توران للتزلّج في سافوا.

وقال المدعي العام بينوا باشلي في بيان، إنّه تمّ العثور عليه في حالة سكتة قلبية ونُقل إلى مستشفى غرونوبل لكنّه توفي في المساء، وفق فرانس برس.

ووصل انهياران ثلجيان آخران إلى منتجع ليه مينوير للتزلّج القريب الخميس، من دون التسبّب بأي إصابات، وفقا للمحافظة التي دعت إلى اليقظة الشديدة بسبب عدم استقرار الغطاء الثلجي.

وكما هو حال جبال الألب الفرنسية والسويسرية، هطلت أمطار غزيرة في شمال إيطاليا الخميس تحوّلت إلى ثلوج على المرتفعات.

وقُتل ثلاثة أشخاص في هذه العاصفة، حيث غمر سيل سيارة كان فيها رجل يبلغ من العمر 64 عاما مع ابنه البالغ من العمر 33 عاما في فينيتو (شمال شرق).

كما تمّ العثور على رجل في التسعين من عمره ميتا في منزله الذي غمرته المياه في بيدمونت (شمال شرق).

وفي سويسرا، أصبح الطقس أكثر اعتدالا الجمعة في كانتون فاليه، لكنّ السلطات حثّت السكان على البقاء يقظين والحد من تحرّكاتهم وتجنّب المشي بالقرب من الأشجار والممرات المائية.

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