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أشياء من هذا القبيل : نصوص مفتوحة

بقلم مهدي قاسم

1ــ لم يعد يشعر بأسف من مغبة الرحيل

الرجل الذي تجشأ شبعا من غزارة الحياة المكثفة

استغرب من عناد قدره للبقاء على قيد الوجود

رغم تساقط عديد من أقرانه في منتصف المشوار .

ــ حقا إن عدالة الرب تكمن في اللاعدالته العادلة !

قال ببسمة غامضة وهو يُغمّض عينيه إلى الأبد

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2 ـــ مع إن الطريق كان موحشا ،

أقنعه هاجسه بأنه ليس وحيدا :

ولم يكن وحيدا تماما

كان القمر برفقته حتى نهاية الفجر.

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3 ـــ كانت جالسة خلف النافذة شاردة بسهوم مستغرق

متأملة تساقط قطرات الأمطار برنين رتيب على صفحة الزجاج

دون أن تعلم إن مرايا قلبها كانت تغتسل هي الأخرى من أدران الهموم .

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4 ـــ رسالة الميت لمن يعنيه الأمر:

ــــ أعلم جيدا ، حالما سأرحل ،

فثمة كثيرون سيتبارون على رثائي بجميل الكلام ،

أنا المنسي الآن ، ككتاب قديم مصفر على رف مغبر

طالما انتظرتُ رسالة ودية أو مكالمة حميمة من أحدهم عبثا ،

تخفف عني كوابيس الليالي الطويلة المنهكة ووحشة النهارات البطيئة ،

فما جدوى بديع الكلام الأنيق عن ميت لم يُعد يرى ولا يسمع ؟.

بعدما اصبح مكتسحا بالموت حتى التخمة ؟ .

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ملحوظة : ليس بالضرورة إن الأفكار الواردة في هذه النصوص تمثل أفكار الكاتب أو حالته بالضبط ، إنما هي تأملات و أفكار أبطال النصوص الذين يصبحون مستقلين عن الكاتب بعد تكوينهم النصي ..

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