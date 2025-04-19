إسرائيل.. الغائبة الحاضرة في مفاوضات مسقط

ساهر عريبي

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من المقرر أن تنطلق في العاصمة الإيطالية روما يوم السبت المقبل 19 أبريل, الجولة الثانية من المباحثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بشأن برنامج الأخيرة النووي بعد عقد الجولة الأولى في العاصمة العمانية مسقط. تصدر البرنامج النووي الإيراني الاهتمامات الدولية لأكثر من عقدين من الزمن مذ كشفت المعارضة الإيرانية أوائل هذا القرن عن برنامج نووي سري أوعز قائد الجمهورية السابق آية الله الخميني بالبدء فيه في خضم الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات من القرن الماضي.

شغل البرنامج النووي الإيراني منذ ذلك الوقت بال إسرائيل المهتمة باستمرار تفوقها العسكري في المنطقة والقضاء على أي مشروع نووي يقوض مكانتها العسكرية من ناحية, ومن ناحية أخرى فإن دعم إيران لفصائل المقاومة الفلسطينية وضع طهران في خانة العدو رقم واحد لتل أبيب. ولهذه الأسباب أيضا أقدمت إسرائيل على تدمير مفاعل تموز العراقي أوائل الثمانينات من القرن الماضي, كما كان البرنامج النووي الليبي أيضا مصدر قلق لإسرائيل وقد نجحت الحليفة واشنطن في تفكيكه. وبذلك لم يتبق من برنامج يشكل مصدر تهديد لإسرائيل سوى البرنامج النووي الإيراني.

وضعت إسرائيل نصب عينيها تدميره خلال العقدين الماضيين لكنها أسقط بين يديها بسبب خشيتها من ردود الفعل الإيرانية ومن التوجه الأميركي لفرض عقوبات اقتصادية وتقنية على إيران بدلا من توجيه ضربة عسكرية لطهران, حتى توج هذا التوجه بإبرام إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما لماعرف باتفاق لوزان عام 2015. وضع ذلك الاتفاق البرنامج النووي الإيراني تحت دائرة الرقابة الدولية بإشراف الوكالة الدولة للطاقة الذرية وسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بالنسبة اللازمة للاستخدامات السلمية وهي 3.67 في المائة وفي منشأة نطنز وسط البلاد.

كما نص الاتفاق على تحويل منشأة فردو للتخصيب إلى منشأة أبحاث وإجراء تعديل في قلب مفاعل أراك لإنتاج الماء الثقيل الذي يستخدم كمبطئ لسرعة النيوترونات المنتجة في المفاعل بحيث لا ينتج سوى كمية ضئيلة من مادة البلوتونيوم التي تستخدم في إنتاج الأسلحة النووية على أن تتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فصل هذا العنصر الذي ينتج في المفاعلات كمادة جانبية نتيجة لاستخدام اليورانيوم المخصب.

لكن تولي الرئيس دونالد ترمب لمقاليد الحكم في االولايات المتحدة خلفا لباراك أوباما أعاد عقارب الساعة إلى الوراء إذ أعلن انسحاب واشنطن من الاتفاق وفرض عقوبات جديدة على طهران وصلت إلى حد خنق صادراتها النفطية بدلا من رفع تلك العقوبات وفق ما نص عليها اتفاق لوزان الذي أبرمته طهران مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا فيما عرف بمجموعة 5+1.

هذا الانسحاب الأميركي أطق يد طهران في التنصل من عدة بنود في الاتفاق وأبرزها تخصيب اليوراينوم بنسب عالية بلغت 60 في المائة حتى بلغت كمية اليورانيوم المخصب بهذه النسبة نحو 280 كيلوغراما وفق بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إن حصول إيران على هذه الكمية ووصولها إلى هذه النسبة من التخصيب يعني أنها تقترب من إنتاج سلاح نووي حيث تقصر المسافة نحو الوصول إلى نسبة التخصيب اللازمة لإنتاج سلاح نووي وهي نسبة التسعين في المائة.

إلا أنه ورغم هذا الخرق الإيراني للاتفاق لم تتجه إدارة الرئيس السابق جو بايدن نحو تبني الخيار العسكري ضد طهران بل اختارت تشديد العقوبات وتركت لإسرائيل مهمة تنفيذ عمليات محدودة ضد المنشآت النووية الإيرانية والعلماء النوويين الإيرانيين وأبرزهم فخري زادة فضلا عن استهداف منشأة نطنز في عملية مخابراتية لكنها لم تتجرأ على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية بنحو مباشر.

لكن تل أبيب اليوم أكثر جرأة من قبل لتبني الخيار العسكري, فالمنطقة اليوم هي غير منطقة الأمس يوم أبرم الاتفاق النووي في لوزان. فقدت إيران معظم نفوذها في المنطقة لا سيما في غزة ولبنان وسوريا وهناك محاولات لتحجيمها في اليمن عبر الضربات العسكرية للحوثيين وعبر الضغوطات في العراق. لذلك ترى إسرائيل أن الفرصة باتت مواتية للانتهاء من العديد من الملفات في المنطقة وأبرزها النووي الإيراني.

إذ من الواضح أن ما يحصل في غزة والضفة ولبنان وسوريا وأمام أنظار العالم يغري إسرائيل بالمضي في مايسمى بمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي تتوج فيه الدولة العبرية سيدة على المنطقة في ظل حالة الضعف والخذلان العربي والإسلامي والصمت الدولي وبعد الضربات الموجعة التي تلقاها محور المقاومة ومع تولي مقاليد الحكم في البيت الأبيض رئيس يضع نصب عينيه دعم إسرائيل. لكن كل هذه العوامل لا تبدو كافية لإقناع سيد البيت الأبيض بتبني الخيار العسكري رغم تلويحه به بوجه طهران.

ولج ترمب بدلا من ذلك باب المفاوضات مسلحا بورقة الضغط العسكرية التي رأس حربتها إسرائيل, وورقة العقوبات فكانت الجولة من الالتي استضافتها مسقط لجس النبض. قد يفسر هذا التوجه بإعطاء ترمب فرصة لطهران قبل توجيه ضربة لمنشآتها وقد يندرج ضمن سياسته في عدم إشعال الحروب وبدلا من ذلك تحقيق مكاسب اقتصادية. ولا تبدو طهران غافلة عن توجهات ترمب ولذلك فقد أبدت ولأول مرة منذ قيام الجمهورية عن استعدادها لفتح باب الاستثمار أمام الشركات الأميركية وفق ما صرح به الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وسط حديث متداول عن استثمارات بقيمة تريليون دولار على مدى 20 عاما.

لذلك تبدو إسرائيل عاجزة عن تمرير خيارها العسكري في أروقة المباحثات النووية وفي البيت الأبيض رغم حالة الانقسام داخله بين جناحين يدعو أحدهما لتبني هذا الخيار وآخر يدعو لإعطاء فرصة للمفاوضات. لا تبدو تل أبيب قادرة اليوم على التحكم في قرارات الرئيس ترمب رغم تأييده المطلق لها مثلما كان عليه في زمن الإدارة الديمقراطية السابقة. فالجمهوريون والديمقراطيون مجمعون على دعم إسرائيل لكن الحزبين يفترقان فيمن يتخذ القرار. فالرئيس ترمب الذي رفع شعار جعل أميركا عظيمة مرة أخرى يريد ان يكون قرار دعم إسرائيل أميركيا وليس خاضعا لإملاءات تل أبيب كما كان عليه في زمن بايدن.

إذن المصالح الأميركية هي من تحدد أولا طبيعة القرار الأميركي الذي لا بد أن يضمن الاستجابة لمطالب إسرائيل. وأبرزها ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. تشعر إدارة ترمب أنه يمكن تحقيق هذا المطلب عبر المفاوضات بل إن تحقيقه سهل يسير ولا يتطلب كثيرا من الجهد. فطهران اعلنت مرارا وتكرارا أنها ليست بصدد إنتاج أسلحة نووية وانها مستعدة لإخضاع برنامجها النووي للرقابة الدولية وكل ماتريده هو حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية الذي نصت عليه معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

لكن هذا التوجه الإيراني لا يبدد قلق الولابات المتحدة أو إسرائيل مع تخصيب طهران لليورانيوم بنسب عالية ومع زيادة مخزونها من هذه المادة. تعلم واشنطن وطهران أن الحل يكمن في وقف التخصيب بهذه النسب العالية وبنقل مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة أخرى أو وضعه تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. غير أن طهران مانفكت تعلن أنها لا توافق على نقله إلى دولة أخرى وهذا يعني أنها لاتترك لواشنطن من خيار سوى ضرب منشآتها النووية.

غير أن واشنطن تعلم أن هذا الموقف الإيراني لا يعني أن طهران تتبناه, بل إنه ورقة التفاوض الذهبية, تريد مقابله رفع العقوبات المفروضة عليها ولربما المطالبة بالأموال المجمدة في البنوك الأميركية وبعضها يعود لصفقات أسلحة أبرمت مع نظام الشاه وتقدر طهران تلك الأموال بأكثر من 100 مليار دولار. وهو ما يفسر أن واشنطن لاتريد تبني الخيار االعسكري على العكس مما تطمح إليه إسرائيل بل إنها تلوح بهذا الخيار من أجل حل هذه الأزمة وتجريد البرنامج النووي من طموحاته العسكرية غير المشروعة عبر التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب.

لذلك فإن إسرائيل الحاضرة بهذا الخيار في المباحثات غائبة عن توجيه مسار المفاوضات وستفشل مرة أخرى في إقناع البيت الأبيض بتبني الخيار العسكري, فهي ليست سوى ورقة تلوح بها إدارة ترمب بوجه طهران لتحقيق مكاسب اقتصادية في المفاوضات وهو مايبدو أنها ستحصل عليه, فطهران مدركة للواقع الجديدة في المنطقة وأن مالا يدرك جله لا يترك كله, ولذا فإن همها الأساس هو رفع العقوبات عنها وهو ما ستلبيه واشنطن طالما أن أبواب إيران ستفتح أمام الإستثمارات الأميركية لأول مرة منذ انتصار الثورة الإيرانية عام 1979 وأما إسرائيل فسيلبي ترمب مطلبها بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية ولكن ليس عبر تدمير برنامج إيران النووي أو تفكيكه بل عبر وقف التخصيب العالي وعبر نقل الكميات العالية التخصيب إلى طرف ثالث

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