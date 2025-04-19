اقتصادي يحدد سعر برميل النفط لتجاوز عجز الموازنة العامة

تحدث الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، ، عن العلاقة بين النفقات العامة في العراق والإيرادات العامة، فيما حدد سعر برميل النفط لتجاوز العجز في الموازنة.

وقال المرسومي في تدوينة إن “تعادل الموازنة في العراق يتطلب بيع برميل النفط بسعر 93 دولاراً، وهو السعر الذي يجعل الموازنة بدون عجز، فيما يحتاج تنظيم موازنة بعجز مقبول إلى بيع برميل النفط بسعر 80 دولاراً بالإضافة إلى انضباط مالي”.

وأضاف، “لو تم تنظيم موازنة بعجز يصل إلى 20 ترليون دينار، فذلك يحتاج إلى بيع النفط بسعر 75 دولاراً للبرميل الواحد، وجميع ذلك يأتي بافتراض أن العراق يصدر 3.5 مليون برميل يومياً”، لافتا الى أن “المشكلة الحالية تكمن في أن النفقات العامة في العراق تنمو بمعدل يفوق بكثير الإيرادات العامة”.

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