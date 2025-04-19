الاتحاد يوقع عقوبة إدارية بحق مدرب دهوك وتغريم النادي 25 مليون دينار

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد العراقي لكرة القدم، تغريم نادي دهوك، مبلغ 25 مليون دينار عراقي، بجانب حرمان مدربه مسعود ميرال، من مرافقة الفريق في مباراتين وتغريمه 5 ملايين دينار.

وأشارت لجنة الانضباط، عبر بيان رسمي اليوم إلى أنها اجتمعت لمناقشة الأحداث التي جرت في مباراة فريقي دهوك وزاخو بناء على تقرير مشرف المباراة، والتحقق من الفيديوهات المنسوبة إلى مدرب وجماهير نادي دهوك في المواجهة التي جرت بتاريخ 30 مارس/أذار الماضي لحساب الجولة 25، والتي انتهت لصالح دهوك (1-0).

ونوهت لجنة الانضباط إلى أنها شاهدت الفيديو الخاص بالمدرب وقيامه بحركة بيده غير لائقة وبعيدة عن الروح الرياضية، وشوهد يحمل سيجارا في الملعب، وهذا مخالف للوائح وتعليمات الاتحاد العراقي لكرة القدم.

كما شاهدت اللجنة الفيديو الخاص بكابو نادي دهوك مع مساعديه، وهم كل من (هاوكار سليم – محمد رعد – كاوه جلال محمد)، وقيامهم بحركات غير أخلاقية وتجاوزات على جماهير نادي زاخو.

وأتمت اللجنة بيانها بالتنويه إلى حرمان كابو نادي دهوك مع مساعديه من دخول الملاعب لمدة (6 أشهر).

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