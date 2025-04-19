بعض الدول في العالم كبضاعة في أسواق التبادلات التصارعية والهيمنة والإفتراس , وهذه الدول تكون ذات قيمة حضارية ومادية وجغرافية , وتتميز بحكومات ضعيفة تابعة خانعة , وغير قادرة على إطعام نفسها , وتعتمد على الآخرين لتلبية حاجاتها , ويشيع فيها الفساد وتنتفي قيمة المواطن وتغيب حقوقه الإنسانية , وسراتها مهووسون بالكراسي وما يغنمونه وينهبونه.

وهي دول مندحرة في غياهب الغابرات , وتنكر حاضرها وتلغي مستقبلها , وينتشر فيها الظلم وضياع الأمن , وتتسبد فيها العصابات المسلحة , التي تعجز الحكومات عن فرض إرادتها عليها , فهي دول منتهكة السيادة , وتعجز عن تقرير مصيرها , وتكون خادمة لغيرها لكي تتمتع حكوماتها بالسلطة والإستحواذ على حقوق المواطنين وإضطهادهم , فالجور أساس الملك في عرفها السقيم.

ويبدو أن الدول البضاعة من الموضوعات التي تطرحها الدول القوية على موائد المفاوضات فيما بينها , ولدينا تجربة تقسيم الأمة إلى دول بعد هزيمة الدولة العثمانية.

واليوم كل وطن صار بضاعة , وربما السعي حثيث لتقسيمه إلى دويلات يسهل قضمها , وإمتصاص رحيق وجودها.

دول مصابة بفقر الحال , وطاعون الصراع البيني , وتعصف بها أوبئة التصورات الغلوائية , كأنها لا تعيش عصرها , وتندحر في سوالف أزمانها , وتتوهم بأن الأرض لا تدور , والأحوال لا تتبدل وخلقها يتصمل.

هذه الدول ستباع بالمقايضة في غرف المزادات الخفية القاضية بإمتلاك الأمم والشعوب الشقية.

دولٌ هانت وشعبٌ حائرُ

وقويٌّ في رباها جائرُ

ما أرادت بل أضاعت سؤلها

وتداعت فاحتواها الماكرُ

إنها كانت وعاشت أمةُ

وتشظت فأتاها الغادرُ

د-صادق السامرائي

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