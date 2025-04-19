السوداني: نسعى الى توسعة قاعدة الصناعات الحربية في العراق



2025-04-19

شدد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم السبت، على سعي حكومته من أجل تطوير وتوسعة قاعدة الصناعات الحربية في العراق.

جاء ذلك في كلمة القاها خلال انطلاق فعاليات الدورة الـ13 لمعرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية والأمن السيبراني الذي يقام في العاصمة بغداد.

وقال السوداني في كلمته، إنه “من خلال هذا المعرض نسعى وبشكل واضح الى توسعة قاعدة الصناعات الحربية في العراق بعد أن ثبتنا أُسسها من خلال قوانين، وهيئة التصنيع الحربي، وانطلقت هدير المصانع على مستوى تأهيل الاعتدة الخفيفة والمتوسطة، وباقي المستلزمات العسكرية”.

وأضاف أن “مفهوم الأمن يتشعب اليوم، ويشتمل على زوايا ومنصات لم تكن تشكل تحدياً أو تهديدا أمنيا بذاتها إلا أن اتساع رقعة الإمكانات أمام التنظيمات الارهابية والاجرامية، وتعدد المنافذ التي يمكن أن تمارس من خلالها الإرهاب او الجريمة و أنشطة التجنيد او اختراق المعلومات كل هذا يستدعي منا جهدا خاصا وعملا مبكرا واعيا بأهمية تحصين منظومتنا المعلوماتية”.

وأكد السوداني، على ضرورة استباق العقل الإجرامي بخطوات الأمن السيبراني إذ لم تعد التهديدات تقتصر على المجالات التقليدية، أو العامل البشري للاختراق، مبينا أنه “في هذا الصدد تعمل حكومتنا على مسارات متعددة منها بناء وتدريب الكوادر الامنية المتخصصة للأمن المعلوماتي والحماية الالكترونية للتطبيقات الخدمية والمالية، وتهيئة خطط مقابلة لاي هجمات سيبرانية متوقعة، وتأمين البيانات الحكومية وحمايتها من الاختراق”.

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