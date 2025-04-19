السوداني يبحث مع السيد عمار الحكيم اجراء الانتخابات البرلمانية بموعدها



2025-04-19

التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم

وشهد اللقاء التباحث في أهم الملفات والقضايا الوطنية والإقليمية ومتابعة سير تنفيذ البرنامج الحكومي في مختلف القطاعات والمجالات، بما يضمن العمل على إدامة التنمية وتقديم الخدمات.

وجرى التأكيد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، وأهمية المشاركة الجماهيرية الواسعة لتكون النتائج المعبرَ الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي، ولإكمال خطط الإعمار والبناء في عموم مناطق البلاد

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